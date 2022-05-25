25 Мая 2022 18:54

Международные займы привлекут для строительства канализационной системы в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Система водоотведения в Таразе построена в 1960-х годах, а потому там отсутствуют канализационно-очистные сооружения. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс очистки сточных вод состоит из этапа механической очистки. На сегодняшний день стоки поступают в пруды-испарители, которые функционируют на пределе своей заполняемости. Эти обстоятельства негативно сказываются на состоянии почвы и грунтовых вод», - проинформировал Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос .

Премьер пояснил, что с учетом экологической ситуации и инвестиционной привлекательности строительство канализационно-очистных сооружений в городе Таразе предлагается реализовать за счет привлечения займов международных финансовых организаций под государственную гарантию, так как при умеренном росте тарифа она позволяет достичь оптимального соотношения распределения затрат между республиканским бюджетом и тарифом.

«Источниками возврата заемных средств будут являться субсидирование из республиканского бюджета и тариф на услуги водоотведения. С учетом того, что погашение основного долга будет предусмотрено из республиканского бюджета, на сегодня прорабатывается вопрос пересмотра соответствующих нормативных правовых актов», - заключил глава Кабмина.