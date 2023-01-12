Международные соревнования по легкой атлетике пройдут в Астане

12 Января 2023, 23:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 января в легкоатлетическом спортивном комплексе QAZAQSTAN города состоится Astana Meeting World indoor tour по легкой атлетике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию легкой атлетики.

World ATHLETICS INDOOR TOUR – это ежегодная серия соревнований по легкой атлетике в помещении, которые проводятся с 2016 года.

Серия создана по образцу Бриллиантовой лиги с целью повышения престижа легкоатлетических соревнований в закрытых манежах.

Astana Meeting имеет серебряный статус состязаний. В программу включены 9 видов легкой атлетики. В каждом виде соревнований наряду с отечественными спортсменами будут представлены и представители других стран.

В турнире примут участие около 30 спортсменов из США, Португалии, Бразилии, Эфиопии, Марокко, Кубы, Барбадоса и других государств.

Призовой фонд каждого вида программы составляет 4 тысячи долларов США.

Соревнование повысит престиж отечественной легкой атлетики на международном уровне и конкуренцию между спортсменами.

Фото из открытых источников