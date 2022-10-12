12 Октября 2022, 22:35

Международные соревнования имени Бекзата Саттарханова стартовали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В спорткомплексе Olympic Center города Туркестана стартовал ХХ международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти победителя Олимпиады в Сиднее, обладателя ордена «Барыс» Бекзата Саттарханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В соревнованиях принимают участие около 160 спортсменов из Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Йемена, а также со всех регионов страны. На открытии турнира аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поздравил участников и болельщиков спорта.

«Добро пожаловать на международный турнир в Туркестане! Соревнования по боксу среди молодежи проходят в нашем регионе в 20-й раз. Президент страны Касым-Жомарт Токаев постоянно поддерживает спорт. В Туркестанской области большое внимание уделяется спорту, построены спортивные объекты. В Туркестане строится спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова. На территории административно-делового центра построен теннисный центр. Строятся Ледовый дворец, гребной канал. Туркестанский регион подготовил немало спортсменов. Местная школа бокса очень сильная. Бекзат Саттарханов - наша гордость! Его победу никогда не забудет казахский народ. Уверен, что сегодняшний турнир придаст новый импульс молодым спортсменам региона», - сказал Д. Сатыбалды.

С поздравительной речью выступили мать Бекзата - Сырлыкуль Саттарханова, олимпийские чемпионы Ермахан Ибраимов и Серик Сапиев.

В соревнованиях принимают участие молодые люди 2004-2005 годов рождения в 13-ти весовых категориях. Спортсмену, который станет победителем соревнований, присвоят звание мастера спорта Республики Казахстан. Турнир продлится до 16 октября.

В Туркестанской области функционируют отделения бокса в 8 областных, 18 городских и 7 районных спортивных школах. В них 252 тренера готовят к соревнованиям 6277 спортсменов.