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Международные резервы нашей страны достигли около $90 миллиардов – Касым-Жомарт Токаев

16 Марта 2020 14:36
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Международные резервы нашей страны достигли около $90 миллиардов – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал влияние коронавируса на мировую экономику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику. По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к казахстанцам.

По словам Главы государства, Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса.

«Но несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности, безработицы. Благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева международные резервы нашей страны достигли около 90 млрд долларов», - подчеркнул Президент.

«Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств государства. Мы переориентируем бюджетные расходы на те направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и бизнеса», - заключил К. Токаев.




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Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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