Международные рейтинги ничего не стоят – Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин объяснил свою позицию касательно полного перехода предпринимателей на цифровую отчетность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На недавнем технологическом форуме Глава государства критиковал Правительство и всех вице-министров, занимающихся этим вопросом (переход на цифровую отчетность - авт.). Интернет везде не одинаков, это понятно так же ведь? В настоящее время даже в некоторых районных центрах качество интернета оставляет желать лучшего. Кроме того, не все предприниматели, наверное, готовы давать отчет в электронном формате. К примеру, возьмите небольшой магазин в селе – там работает только один человек. Он хозяин, он бухгалтер, он и продавец. Если у него не будет ни компьютера, ни планшета, как он будет работать с цифровыми документами, как он будет сдавать отчет в электронном виде? Согласно вашим предложениям, если он не будет сдавать своевременно отчет, его надо привлекать к ответственности», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса при обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».

По его словам, сейчас, согласно действующему законодательству, представители малого бизнеса имеют право сдавать необходимую информацию во все регулирующие госорганы в двух форматах.

«Теперь вы приносите законопроект и предлагаете убрать этот двойной формат и вести только цифровую отчетность. Министерство нацэкономики ни во что не вникло, не разобралось, есть ли у нас нормальный интернет. А аргументы звучат так: улучшить позицию в международном рейтинге. Уже добегались с этими рейтингами. И до вас тут министры экономики ссылались на эти рейтинги – в конце концов оказалось, что международные рейтинги эти ничего не стоят. Аннулировали их, отказались. У предпринимателей просто исчезает выбор, мы же загоняем их. Отсутствует техническая возможность», - заключил спикер Мажилиса, обращаясь к министру национальной экономики Асету Иргалиеву.