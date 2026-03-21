Международную акцию «Марш парков–2026» запустили в Чарыне
В Чарынском государственном национальном природном парке состоялось торжественное открытие международной природоохранной акции «Марш парков–2026», передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
В этом году мероприятие прошло под темой «ЖАСЫЛ НАУРЫЗ», объединив национальные ценности и бережное отношение к природе.
Проведённая в рамках праздника Наурыз инициатива гармонично совпала с Днём национальной одежды, подарив участникам особое духовное настроение. Забота о природе и почитание традиций предков органично переплелись, превратив событие в содержательный культурно-экологический праздник.
В ходе мероприятия:
— жители села, школьники, воспитанники детских садов и сотрудники национального парка провели совместное шествие;
— на территории села было высажено 300 саженцев деревьев и проведены работы по озеленению;
— жители, молодёжь и представители различных организаций проявили высокую активность и сплочённость;
— проведена разъяснительная работа по вопросам охраны природы и формирования экологической культуры.
— Данная инициатива — это не только акция по озеленению, но и важный шаг, направленный на преемственность поколений и укрепление любви к природе. Молодёжи был показан пример бережного отношения к окружающей среде через призму национальных традиций. «ЖАСЫЛ НАУРЫЗ» — это гармония национального духа и заботы о природе. Мероприятие, ставшее символом единства и благополучия, получит своё продолжение и в будущем, — отметили в Минэкологии.
