Международную акцию «Марш парков–2026» запустили в Чарыне

В этом году мероприятие прошло под темой «ЖАСЫЛ НАУРЫЗ», объединив национальные ценности и бережное отношение к природе.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

Проведённая в рамках праздника Наурыз инициатива гармонично совпала с Днём национальной одежды, подарив участникам особое духовное настроение. Забота о природе и почитание традиций предков органично переплелись, превратив событие в содержательный культурно-экологический праздник.

В ходе мероприятия:

— жители села, школьники, воспитанники детских садов и сотрудники национального парка провели совместное шествие;

— на территории села было высажено 300 саженцев деревьев и проведены работы по озеленению;

— жители, молодёжь и представители различных организаций проявили высокую активность и сплочённость;

— проведена разъяснительная работа по вопросам охраны природы и формирования экологической культуры.

— Данная инициатива — это не только акция по озеленению, но и важный шаг, направленный на преемственность поколений и укрепление любви к природе. Молодёжи был показан пример бережного отношения к окружающей среде через призму национальных традиций. «ЖАСЫЛ НАУРЫЗ» — это гармония национального духа и заботы о природе. Мероприятие, ставшее символом единства и благополучия, получит своё продолжение и в будущем, — отметили в Минэкологии.

