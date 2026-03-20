    20:33, 19 Март 2026 | GMT +5

    Более 400 деревьев высадили в Алматы в Жаңару күні

    В преддверии праздника Наурыз в Алматы прошла экологическая акция по уборке территорий и озеленению с участием коммунальных служб и местных жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    В мегаполисе высажено более 1 000 деревьев, из них более 400 деревьев высажено в рамках День обновления (Жаңару күні).

    Так, в Турксибском районе на территории ПК Кунаева было высажено 139 крупномерных деревьев лиственных пород.

    В Ауэзовском районе было высажено 30 саженцев деревьев лиственных пород в сквере в микрорайоне № 1.

    Фото: акимат Алматы

    Организаторы отмечают, что подобные инициативы направлены на улучшение экологической обстановки.

    В районной акции приняло участие более ста человек — волонтеры, школьники, студенты и местные жители. Они объединились, чтобы внести свой вклад в озеленение города и сделать окружающую среду комфортнее.

    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, на пересечении проспекта Абая и улицы Ашимова в Наурызбайском районе было высажено 75 крупномерных деревьев.
    50 саженцев деревьев лиственных пород было высажено и в сквере «Ратушного» в Жетысуском районе. В Алмалинском районе вдоль улицы Розыбакиева (угол ул. Дуйсенова) было высажено 20 крупномерных деревьев.

    Отметим, что в рамках программы «Таза Қазақстан» в 2025 году в Алматы было высажено более 420 тыс. зеленых насаждений, в том числе 42 тыс. деревьев, из которых 5 тысяч — крупномерные деревья высотой 5-6 метров. Также в буферных зонах высажено 380 тыс. кустарников.

    Напомним, сегодня в рамках декады Наурызнама отмечается День обновления. В этом году он посвящен теме цифровой трансформации.

    Камшат Абдирайым
