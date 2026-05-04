Международный велотурнир состоится в Астане

Астана готовится принять международные соревнования по велоспорту на треке — Silk Way Series Astana, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Казахстана, Армении, Литвы, Греции, Азербайджана, России и Беларуси.

Турнир пройдет на велотреке "Сарыарка".

Silk Way Series Astana пройдет с 15 по 17 мая.

