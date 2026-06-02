Международный турнир по пляжному волейболу впервые прошел в Кокшетау

В Кокшетау впервые прошел международный турнир по пляжному волейболу среди женских команд. За победу боролись 12 коллективов, передает агентство Kazinform.

В турнире на пляжной площадке набережной Жаңа жағалау-2 приняли участие команды из Астаны, Алматы, Омска (Российская Федерация) и Акмолинской области.

Всего за победу боролись 12 команд. Честь Акмолинской области защищали спортсменки из Кокшетау и Коргалжынской районной ДЮСШ.

По итогам соревнований весь пьедестал заняли команды волейбольного клуба «Алатау» города Алматы. Победители и призеры награждены денежными сертификатами.

Кроме того, денежные премии получили четыре спортсменки, признанные лучшими в специальных номинациях.

Спортивная общественность области поддержала идею сделать турнир по пляжному волейболу ежегодным.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал 14 медалей на международном турнире по конному спорту в Астане.