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    Международный турнир по пляжному волейболу впервые прошел в Кокшетау

    В Кокшетау впервые прошел международный турнир по пляжному волейболу среди женских команд. За победу боролись 12 коллективов, передает агентство Kazinform.

    Международный турнир по пляжному волейболу впервые прошел в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    В турнире на пляжной площадке набережной Жаңа жағалау-2 приняли участие команды из Астаны, Алматы, Омска (Российская Федерация) и Акмолинской области.

    Всего за победу боролись 12 команд. Честь Акмолинской области защищали спортсменки из Кокшетау и Коргалжынской районной ДЮСШ.

    По итогам соревнований весь пьедестал заняли команды волейбольного клуба «Алатау» города Алматы. Победители и призеры награждены денежными сертификатами.

    Кроме того, денежные премии получили четыре спортсменки, признанные лучшими в специальных номинациях.

    Спортивная общественность области поддержала идею сделать турнир по пляжному волейболу ежегодным.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал 14 медалей на международном турнире по конному спорту в Астане.

    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Международная деятельность Общество Акмолинская область
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор