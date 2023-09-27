Международный турнир по легкой атлетике золотого уровня впервые пройдет в Астане

27 января 2024 года в легкоатлетическом центре «Qazaqstan» в Астане впервые пройдут соревнования по легкой атлетике золотого уровня World Athletics Indoor Tour. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации легкой атлетики РК Павел Кукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

World Athletics Indoor Tour Gold Label – это однодневные рейтинговые соревнования, позволяющие спортсменам получить баллы для участия в Олимпийских играх и Чемпионатах мира. Баллы присуждаются четырем лучшим атлетам в каждой дисциплине.

- Казахстанские спортсмены выйдут в сектора и на беговые дорожки с сильнейшими спортсменами мира. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов. Соревнования пройдут в 12 дисциплинах легкой атлетики. Итоговые результаты помогут побороться казахстанским спортсменам за получение в будущем лицензий на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в столице Франции, городе Париже, - проинформировал Павел Кукин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В 2021 году World Athletics представили три уровня соревнований: золотой, серебряный и бронзовый, отличающиеся уровнем организации и призовым фондом.

В 2023 году в Астане впервые прошли такие соревнования серебряного уровня. Благодаря отличной организации, отмеченной со стороны представителей World Athletics, в следующем году Астана примет турнир золотого уровня.