    15:28, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Международный турнир по кикбоксингу «Almaty Open» стартовал в Алматы

    В Алматы дан старт международному турниру по кикбоксингу «Almaty Open», который проводится на призы почетного президента Федерации кикбоксинга города Алматы Руслана Жумагулова, передает Kazinform.

    кикбосинг
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    Соревнования собрали сильнейших спортсменов из различных регионов Казахстана, а также бойцов из ближнего зарубежья. Турнир традиционно объединяет как опытных мастеров, так и молодых спортсменов, для которых участие в таких состязаниях важный шаг в спортивной карьере.

    По словам Руслана Жумагулова, проведение подобных мероприятий способствует пропаганде здорового образа жизни, укреплению дружеских связей между регионами и странами, а также дальнейшему развитию и популяризации кикбоксинга.

    кикбосинг
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    — Кикбоксинг в нашей стране имеет богатые традиции и славную историю. За годы своего развития этот вид спорта воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов и тренеров. Большой вклад в становление и развитие кикбоксинга внесли многие известные личности, в том числе экс-наставник сборной СССР, заслуженный тренер советского союза Сабыржан Махметов, чьё имя с уважением упоминают как в Казахстане, так и за его пределами.
    Сегодня турнир «Almaty Open» продолжает эту преемственность, демонстрируя высокий уровень организации, яркие поединки и неподдельный интерес зрителей. Хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал наш турнир, — говорит почетный президент федерации кикбоксинга Алматы.

    Финалы состоятся 3 ноября.

    кикбосинг
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    Организаторы отмечают, что подобные соревнования не только выявляют сильнейших бойцов, но и вдохновляютv молодёжь заниматься спортом, формируя дух соперничества, дисциплину и стремление к победе.

    Ранее мы рассказывали, в каких видах спорта Казахстан взял медали на юношеской Азиаде в Бахрейне. 

    Спорт Алматы
