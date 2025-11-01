Международный турнир по кикбоксингу «Almaty Open» стартовал в Алматы

Соревнования собрали сильнейших спортсменов из различных регионов Казахстана, а также бойцов из ближнего зарубежья. Турнир традиционно объединяет как опытных мастеров, так и молодых спортсменов, для которых участие в таких состязаниях важный шаг в спортивной карьере.

По словам Руслана Жумагулова, проведение подобных мероприятий способствует пропаганде здорового образа жизни, укреплению дружеских связей между регионами и странами, а также дальнейшему развитию и популяризации кикбоксинга.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

— Кикбоксинг в нашей стране имеет богатые традиции и славную историю. За годы своего развития этот вид спорта воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов и тренеров. Большой вклад в становление и развитие кикбоксинга внесли многие известные личности, в том числе экс-наставник сборной СССР, заслуженный тренер советского союза Сабыржан Махметов, чьё имя с уважением упоминают как в Казахстане, так и за его пределами.

Сегодня турнир «Almaty Open» продолжает эту преемственность, демонстрируя высокий уровень организации, яркие поединки и неподдельный интерес зрителей. Хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал наш турнир, — говорит почетный президент федерации кикбоксинга Алматы.

Финалы состоятся 3 ноября.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Организаторы отмечают, что подобные соревнования не только выявляют сильнейших бойцов, но и вдохновляютv молодёжь заниматься спортом, формируя дух соперничества, дисциплину и стремление к победе.

