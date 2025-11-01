Международный турнир по кикбоксингу «Almaty Open» стартовал в Алматы
В Алматы дан старт международному турниру по кикбоксингу «Almaty Open», который проводится на призы почетного президента Федерации кикбоксинга города Алматы Руслана Жумагулова, передает Kazinform.
Соревнования собрали сильнейших спортсменов из различных регионов Казахстана, а также бойцов из ближнего зарубежья. Турнир традиционно объединяет как опытных мастеров, так и молодых спортсменов, для которых участие в таких состязаниях важный шаг в спортивной карьере.
По словам Руслана Жумагулова, проведение подобных мероприятий способствует пропаганде здорового образа жизни, укреплению дружеских связей между регионами и странами, а также дальнейшему развитию и популяризации кикбоксинга.
— Кикбоксинг в нашей стране имеет богатые традиции и славную историю. За годы своего развития этот вид спорта воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов и тренеров. Большой вклад в становление и развитие кикбоксинга внесли многие известные личности, в том числе экс-наставник сборной СССР, заслуженный тренер советского союза Сабыржан Махметов, чьё имя с уважением упоминают как в Казахстане, так и за его пределами.
Сегодня турнир «Almaty Open» продолжает эту преемственность, демонстрируя высокий уровень организации, яркие поединки и неподдельный интерес зрителей. Хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал наш турнир, — говорит почетный президент федерации кикбоксинга Алматы.
Финалы состоятся 3 ноября.
Организаторы отмечают, что подобные соревнования не только выявляют сильнейших бойцов, но и вдохновляютv молодёжь заниматься спортом, формируя дух соперничества, дисциплину и стремление к победе.
Ранее мы рассказывали, в каких видах спорта Казахстан взял медали на юношеской Азиаде в Бахрейне.