Международный центр Навруза создадут в Таджикистане

Он отметил, что богатые гуманистические обряды и традиции, в том числе Навруз, являются уникальным наследием предков, которые необходимо изучать и продолжить чтобы передать будущим поколениям в качестве бесценного сокровища духовности. Навруз — это не только народное торжество, но и вечная философия, воплощающая гуманизм, преемственность поколений и духовные ценности, сформировавшиеся на протяжении тысячелетий.

— Пробуждение исторической памяти играет важную роль в укреплении национального чувства граждан, особенно молодёжи, которая является будущим нации и государства, — сказал Э.Рахмон.

Центр станет международной площадкой, призванной объединить ученных, исследователей и деятелей культуры из разных стран, где Навруз является частью исторической памяти и духовного наследия.

Национальной академии наук, а также другим научно-исследовательским и проектным учреждениям поручено с привлечением ученых и специалистов разработать концепцию Международного центра Навруза.