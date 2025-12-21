РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:35, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Международный центр Навруза создадут в Таджикистане

    В Таджикистане будет создан Международный центр Навруза. Об этом заявил президент Эмомали Рахмон в ежегодном послании парламенту страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Новруз в Таджикистане
    Фото: Ховар

    Он отметил, что богатые гуманистические обряды и традиции, в том числе Навруз, являются уникальным наследием предков, которые необходимо изучать и продолжить чтобы передать будущим поколениям в качестве бесценного сокровища духовности. Навруз — это не только народное торжество, но и вечная философия, воплощающая гуманизм, преемственность поколений и духовные ценности, сформировавшиеся на протяжении тысячелетий.

    — Пробуждение исторической памяти играет важную роль в укреплении национального чувства граждан, особенно молодёжи, которая является будущим нации и государства, — сказал Э.Рахмон.

    Центр станет международной площадкой, призванной объединить ученных, исследователей и деятелей культуры из разных стран, где Навруз является частью исторической памяти и духовного наследия.

    Национальной академии наук, а также другим научно-исследовательским и проектным учреждениям поручено с привлечением ученых и специалистов разработать концепцию Международного центра Навруза.

