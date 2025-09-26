Международный центр ИИ откроют в Астане уже на следующей неделе

Как рассказал министр на Парламентских слушаниях в Мажилисе, Alem.ai станет платформой для объединения талантов, исследователей, предпринимателей и госслужащих, нацеленных на создание и внедрение отечественных ИИ-решений в отраслях экономики.

Экосистема центра состоит из 8 этажей:

1 этаж — общественное пространство для форумов, лекций, хакатонов, карьерных ярмарок и конкурсов в сфере ИИ. Здесь будут расположены ИИ-кафетерий, ИИ-кинотеатр, площадки для выставок и форумов и многое другое.

На 2 и 3 этажах будет находиться TUMO School, всемирно известный бренд, зародившийся в Армении. Это программа обучающая школьников 9–12 классов 3D дизайну, программированию, робототехнике, ИИ.

На 4 и 5 этажах — Tomorrow School, где будут готовиться будущие специалисты в области искусственного интеллекта в возрасте 18 лет и выше.

6 этаж — AI-кампус для поддержки стартапов, проведения акселерационных программ и развития предпринимательства в ИИ.

7 этаж — R&D-центры для научных исследований и создания передовых ИИ-решений.

8 этаж — AI-Driven Government — ситуационный центр для мониторинга, анализа и управления государственными процессами и выработки цифровых решений в госуправлении.

Мадиев отметил, что, учитывая стремительный рост числа IT-компаний в Казахстане, текущих площадей Astana Hub уже недостаточно. Так, Правительством принято решение по передаче инфраструктуры территории ЭКСПО под ведение министерства.

- Следующий этап развития – трансформация территории ЭКСПО в Экспоненциальный кластер — международный центр цифровых решений. Сердцем Экспоненциального кластера станет Alem.ai, а ключевыми элементами экосистемы - Astana Hub, ИИ-университет, платформа Qaztech, технологические центры в медицине, индустрии дронов, робототехнике, - добавил глава Минцифры.

Ранее Главе государства была презентована концепция Центра искусственного интеллекта AlemAI, который будет расположен в сфере Nur Alem.

Также Премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил странам ЕАЭС объединиться для развития ИИ на базе Alem.ai.