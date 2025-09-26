Международный центр ИИ откроют в Астане уже на следующей неделе
2 октября в рамках форума Digital Bridge в Астане планируется открытие Международного центра искусственного интеллекта аlem.ai. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как рассказал министр на Парламентских слушаниях в Мажилисе, Alem.ai станет платформой для объединения талантов, исследователей, предпринимателей и госслужащих, нацеленных на создание и внедрение отечественных ИИ-решений в отраслях экономики.
Экосистема центра состоит из 8 этажей:
1 этаж — общественное пространство для форумов, лекций, хакатонов, карьерных ярмарок и конкурсов в сфере ИИ. Здесь будут расположены ИИ-кафетерий, ИИ-кинотеатр, площадки для выставок и форумов и многое другое.
На 2 и 3 этажах будет находиться TUMO School, всемирно известный бренд, зародившийся в Армении. Это программа обучающая школьников 9–12 классов 3D дизайну, программированию, робототехнике, ИИ.
На 4 и 5 этажах — Tomorrow School, где будут готовиться будущие специалисты в области искусственного интеллекта в возрасте 18 лет и выше.
6 этаж — AI-кампус для поддержки стартапов, проведения акселерационных программ и развития предпринимательства в ИИ.
7 этаж — R&D-центры для научных исследований и создания передовых ИИ-решений.
8 этаж — AI-Driven Government — ситуационный центр для мониторинга, анализа и управления государственными процессами и выработки цифровых решений в госуправлении.
Мадиев отметил, что, учитывая стремительный рост числа IT-компаний в Казахстане, текущих площадей Astana Hub уже недостаточно. Так, Правительством принято решение по передаче инфраструктуры территории ЭКСПО под ведение министерства.
- Следующий этап развития – трансформация территории ЭКСПО в Экспоненциальный кластер — международный центр цифровых решений. Сердцем Экспоненциального кластера станет Alem.ai, а ключевыми элементами экосистемы - Astana Hub, ИИ-университет, платформа Qaztech, технологические центры в медицине, индустрии дронов, робототехнике, - добавил глава Минцифры.
Ранее Главе государства была презентована концепция Центра искусственного интеллекта AlemAI, который будет расположен в сфере Nur Alem.
Также Премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил странам ЕАЭС объединиться для развития ИИ на базе Alem.ai.