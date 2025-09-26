РУ
    16:20, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Международный центр ИИ откроют в Астане уже на следующей неделе

    2 октября в рамках форума Digital Bridge в Астане планируется открытие Международного центра искусственного интеллекта аlem.ai. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Digital Bridge
    Photo credit: Pixabay

    Как рассказал министр на Парламентских слушаниях в Мажилисе, Alem.ai станет платформой для объединения талантов, исследователей, предпринимателей и госслужащих, нацеленных на создание и внедрение отечественных ИИ-решений в отраслях экономики.

    Экосистема центра состоит из 8 этажей:

    1 этаж — общественное пространство для форумов, лекций, хакатонов, карьерных ярмарок и конкурсов в сфере ИИ. Здесь будут расположены ИИ-кафетерий, ИИ-кинотеатр, площадки для выставок и форумов и многое другое. 

    На 2 и 3 этажах будет находиться TUMO School, всемирно известный бренд, зародившийся в Армении. Это программа обучающая школьников 9–12 классов 3D дизайну, программированию, робототехнике, ИИ.

    На 4 и 5 этажах — Tomorrow School, где будут готовиться будущие специалисты в области искусственного интеллекта в возрасте 18 лет и выше.

    6 этаж — AI-кампус для поддержки стартапов, проведения акселерационных программ и развития предпринимательства в ИИ.

    7 этаж — R&D-центры для научных исследований и создания передовых ИИ-решений.

    8 этаж — AI-Driven Government — ситуационный центр для мониторинга, анализа и управления государственными процессами и выработки цифровых решений в госуправлении.

    Мадиев отметил, что, учитывая стремительный рост числа IT-компаний в Казахстане, текущих площадей Astana Hub уже недостаточно. Так, Правительством принято решение по передаче инфраструктуры территории ЭКСПО под ведение министерства.

    - Следующий этап развития – трансформация территории ЭКСПО в Экспоненциальный кластер — международный центр цифровых решений. Сердцем Экспоненциального кластера станет Alem.ai, а ключевыми элементами экосистемы - Astana Hub, ИИ-университет, платформа Qaztech, технологические центры в медицине, индустрии дронов, робототехнике, - добавил глава Минцифры.

    Ранее Главе государства была презентована концепция Центра искусственного интеллекта AlemAI, который будет расположен в сфере Nur Alem.

    Также Премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил странам ЕАЭС объединиться для развития ИИ на базе Alem.ai.

    Данира Искакова
    Автор
