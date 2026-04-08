РУ
Тренды:
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:42, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Международный теннисный турнир пройдет в Астане

    Абсолютная победительница турнира в Индии Жибек Куламбаева примет участие в отборочном этапе турнира Billie Jean King Cup. Соревнование пройдет в Астане 10–11 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    — На турнире в Индии адаптация и климатические условия оказали серьезное влияние. Несмотря на это, я сосредоточилась на психологической подготовке и добилась успеха. Далее приму участие в Billie Jean King Cup. Нам предстоит матч против команды Канады. Победитель этого противостояния напрямую выйдет в решающий этап чемпионата мира. Также в планах участие в соревнованиях в Китае и Европе, — сказала Жибек Куламбаева в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly.

    В целом Billie Jean King Cup — одно из крупнейших международных командных соревнований по теннису среди женщин, в котором регулярно участвует сборная Казахстана. В этом году сформирован обновленный состав национальной команды, куда наряду с действующими лидерами вошли и перспективные молодые теннисистки. В рамках этой работы развитие теннисной инфраструктуры в стране выходит на новый уровень.

    Недавно Национальный теннисный центр в Астане получил «Золотой уровень» сертификации от International Tennis Federation.

    — Это означает, что у нас есть теннисный центр мирового уровня. На это влияют квалификация специалистов, количество участников и другие факторы. Мы — единственная страна в Азии, получившая такой статус, — отметил исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Медет Байкен.

    Федерация тенниса Казахстана реализует целевые программы по поддержке талантливых спортсменов. Основная задача — создать условия для участия перспективных теннисистов в зарубежных турнирах и способствовать их профессиональному росту.

    Отметим, в этом году казахстанские спортсмены завоевали 200 медалей на международных соревнованиях.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают