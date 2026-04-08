Международный теннисный турнир пройдет в Астане

— На турнире в Индии адаптация и климатические условия оказали серьезное влияние. Несмотря на это, я сосредоточилась на психологической подготовке и добилась успеха. Далее приму участие в Billie Jean King Cup. Нам предстоит матч против команды Канады. Победитель этого противостояния напрямую выйдет в решающий этап чемпионата мира. Также в планах участие в соревнованиях в Китае и Европе, — сказала Жибек Куламбаева в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly.

В целом Billie Jean King Cup — одно из крупнейших международных командных соревнований по теннису среди женщин, в котором регулярно участвует сборная Казахстана. В этом году сформирован обновленный состав национальной команды, куда наряду с действующими лидерами вошли и перспективные молодые теннисистки. В рамках этой работы развитие теннисной инфраструктуры в стране выходит на новый уровень.

Недавно Национальный теннисный центр в Астане получил «Золотой уровень» сертификации от International Tennis Federation.

— Это означает, что у нас есть теннисный центр мирового уровня. На это влияют квалификация специалистов, количество участников и другие факторы. Мы — единственная страна в Азии, получившая такой статус, — отметил исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Медет Байкен.

Федерация тенниса Казахстана реализует целевые программы по поддержке талантливых спортсменов. Основная задача — создать условия для участия перспективных теннисистов в зарубежных турнирах и способствовать их профессиональному росту.

Отметим, в этом году казахстанские спортсмены завоевали 200 медалей на международных соревнованиях.