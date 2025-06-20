Международный стриминговый успех Tele2/Altel

Онлайн-трансляция, проведенная силами Tele2/Altel, помогла миллионам зрителей наблюдать за процессом подписания ряда соглашений по индустриально-инвестиционному сотрудничеству между Казахстаном и крупными китайскими компаниями.

Саммит «Центральная Азия – Китай», прошедший в Астане, запомнился также подписанием лидеров шести стран «Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» и принятием декларации, которая обозначила шесть приоритетных направлений: торговлю, инвестиции, транспорт, зелёные ресурсы, агросектор и гуманитарные связи.

Также была достигнута договорённость о создании центров сотрудничества и платформы упрощённой торговли. Особое внимание уделено транспортной интеграции, включая продвижение железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, которая соединит Азиатско-Тихоокеанский регион с Европой, ускоряя транзит и увеличивая доходы стран региона.

Tele2/Altel не первый раз обеспечивает техническую поддержку и каналы связи на крупных международных саммитах в столице. Ранее оператор отметился тем, что предоставил уникальную услугу гостевого 5G-роуминга всем участникам Международного форума Астана.

Благодаря 5G, который Tele2/Altel стремительно развивает по всему Казахстану, интернет «летает» даже при большом скоплении людей. В минувшем году почти 300 000 жителей Казахстана убедились в этом, протестировав возможности 5G на беговых марафонах, фестивалях на открытом воздухе и нашумевшем футбольном матче «Астана» — «Челси», который прошел в Алматы.