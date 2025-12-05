Международный инвестиционный форум в Актобе собрал участников из 20 стран

Отличительной чертой мероприятия стало участие в нем семи послов и представителей 20 государств.

Глава Актюбинской области Асхат Шахаров поприветствовал всех участников, гостей и представителей иностранных делегаций, выразив надежду, что форум станет важной площадкой для обмена опытом, проведения конструктивного диалога и реализации новых совместных проектов.

— Мы всегда открыты для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Каждый инвестор, рассматривающий возможность вложений в наш регион, может быть уверен в поддержке и всестороннем сопровождении на всех этапах реализации своих инициатив. Актюбинская область обладает крупнейшей территорией среди регионов Казахстана, богатыми природными ресурсами, квалифицированными кадрами и выгодным географическим положением. Более 19 тысяч действующих предприятий, специальная экономическая зона и проекты в агропромышленном комплексе делают регион особенно привлекательным для инвестиций, — подчеркнул Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

Глава региона обратил внимание на то, что с начала года в экономику области привлечено 892 млрд тенге, что на 129% превышает показатели прошлого года. В 2025 году реализовано восемь проектов на сумму более 110 млрд тенге, включая запуск крупного объекта в сфере возобновляемой энергетики.

После приветственного слова акима области деловая программа форума продолжилась пленарным заседанием и тематическими сессиями по вопросам устойчивого роста, промышленного партнерства, развития АПК и цифровизации.

Форум собрал более 40 зарубежных компаний, включая международные организации, технологические хабы и промышленные корпорации. Особый интерес проявили инвесторы из Китая, откуда прибыли представители 25 компаний.

Фото: акимат Актюбинской области

Наибольшее внимание они уделили проектам в сфере реального производства, наукоемким разработкам и инициативам по внедрению новых технологий. Компании-участники также заинтересовались инновационными и социально значимыми проектами — центрами высоких технологий, индустриальными хабами, финансовыми институтами, производственными предприятиями, а также перспективами сотрудничества в агропромышленном комплексе, где, по оценке международных экспертов, у актюбинских производителей высокое качество продукции и значительный экспортный потенциал. По словам акима области Асхата Шахарова, в регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат, позволяющий оперативно решать вопросы без лишней бюрократии.

Активное участие в форуме приняли компании обрабатывающей промышленности, представившие новые производственные решения и подходы к модернизации отрасли. Среди них проекты в сферах машиностроения, металлургии, цифрового производства и медицинской инфраструктуры.

По итогам мероприятия было подписано 17 меморандумов и соглашений на сумму 448 млрд тенге. Среди ключевых проектов: строительство ветровой электростанции 100 МВт в Хромтауском районе (SUNGROW, Китай); проект завода СПГ (Condor Energies, Канада); строительство завода по производству напитков в Актюбинской области (Coca-Cola Almaty Bottlers, Турция); металлургический завод металлических изделий (Союз Металлсервис, Китай); создание агроиндустриального кластера (Харвест Агро Холдинг, Швейцария); строительство газовой электростанции 180 МВт в Актобе (MUREL, Турция).

Управляющая компания СЭЗ «Актобе» также заключила соглашение о сотрудничестве с экономической зоной «Ганьцюаньбао» (Урумчи, КНР).

Фото: акимат Актюбинской области

В ходе форума гости смогли ознакомиться с выставкой региональных товаропроизводителей и принять участие в промышленном туре по объектам Актюбинской области, который продемонстрировал инвестиционный потенциал региона.