Международный форум по исламской цивилизации стартовал в Ташкенте

В столице Узбекистана начал работу I Международный форум исламской цивилизации «Путь мира, толерантности и просвещения», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ташкенте.

Площадкой мероприятия стал Центр исламской цивилизации. Форум объединил более 300 зарубежных участников из 50 стран, включая государственных и общественных деятелей, министров, муфтиев, ученых, известных исламоведов, специалистов по рукописному наследию, а также представителей международных организаций.

Фото: Алихан Аскар / Kazinform

В течение нескольких дней участники обсудят историю исламской цивилизации, сохранение культурного наследия, цифровизацию, культурную дипломатию и духовно-просветительские реформы, реализуемые в Узбекистане.

Фото: Алихан Аскар / Kazinform

Форум открыл советник президента Узбекистана Хайриддин Султанов, который зачитал приветственное обращение главы государства Шавката Мирзиёева к участникам.

— Колоссальные научно-культурные достижения в истории нашей страны, осуществленные в эпохи великого возрождения — первого и второго Ренессанса — и по сей день вдохновляют человечество на новые свершения. Сегодня Новый Узбекистан вместе с мировым сообществом уверенно идет по пути построения фундамента для третьего Ренессанса. Эту новую эпоху возрождения мы рассматриваем как новый этап развития, основанный на науке, инновациях, современном образовании, духовно-интеллектуальном росте общества, глубоком уважении нашего богатого исторического наследия и реализации созидательного потенциала каждого человека, — говорится в обращении президента.

Фото: Алихан Аскар / Kazinform

В работе форума принимают участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы и президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.

Форум продлится до 11 июля. После завершения программы в Ташкенте форум продолжит свою работу в Самарканде и Термезе.

Напомним, Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество в сфере охраны атмосферного воздуха.