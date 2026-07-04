Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество в сфере охраны атмосферного воздуха

В городе Ташкент на площадке Центрально-Азиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) состоялась встреча делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан, посвященная вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и улучшения качества атмосферного воздуха, передает Kazinform со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов РК.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерболат Кожиков. В состав делегации также вошли генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева, представители департамента экологии по Туркестанской области, акимата Сарыагашского района и профильные специалисты.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества в области мониторинга качества атмосферного воздуха, обмен научными данными, а также реализацию совместных мер по снижению трансграничного загрязнения. Особое внимание было уделено результатам исследований содержания мелкодисперсных частиц PM2.5 и PM10, а также влиянию атмосферных процессов на перенос загрязняющих веществ между приграничными территориями двух стран.

По итогам переговоров достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы с участием научного сообщества Казахстана и Узбекистана. Ее деятельность будет направлена на проведение комплексных исследований и разработку практических решений по улучшению качества атмосферного воздуха.

В рамках визита казахстанская делегация также ознакомилась с реализуемыми в Узбекистане экологическими проектами, включая современные технологии газоочистки на Ташкентской теплоэлектростанции, мероприятия по сокращению выбросов и опыт внедрения экологических стикеров для автотранспортных средств.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию партнерства и договорились на регулярной основе проводить совместные практические мероприятия, направленные на снижение трансграничного загрязнения атмосферного воздуха и улучшение экологической обстановки в приграничных регионах.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил, что новая Конституция впервые закрепила заботу о природе как обязанность каждого гражданина, что станет основой для развития экологической культуры и инициативы «Таза Қазақстан».