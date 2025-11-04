Международный фестиваль творческой молодежи «Шабыт» состоится в Астане

Одно из крупнейших культурных событий Казахстана объединит талантливых молодых артистов, художников и поэтов со всего мира.

Фестиваль направлен на поддержку и развитие талантливой молодежи, повышение профессионального мастерства, популяризацию национальной и мировой культуры, а также укрепление международного творческого сотрудничества.

Принять участие в фестивале могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет – студенты и выпускники профильных учебных заведений, а также профессиональные исполнители филармоний, театров и концертных организаций.

Номинации:

1. Камерный хор. Дирижер хора

2. Академическое пение и концертмейстерское мастерство

3. Камерная музыка (скрипка, альт, виолончель, контрабас, фортепиано)

4. Фольклорный ансамбль (2–5 участников)

5. Эстрадный вокал (дуэт, трио)

6. Изобразительное искусство (живопись, графика)

7. Поэзия (лучшее литературное произведение)

8. Креативное направление

Прием заявок продлится до 5 ноября 2025 года.





