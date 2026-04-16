Международный фестиваль «Қызғалдақ мұра» пройдет в Жамбылской области

Как сообщает пресс-служба акимата Жамбылской области, мероприятие направлено на позиционирование региона в мировом сообществе как родины тюльпана Грейга, а также на реализацию стратегии сохранения биоразнообразия региона.

Цель фестиваля — продвижение туристического потенциала региона, сохранение природных ландшафтов с дикорастущими тюльпанами и формирование их в качестве регионального бренда. В мероприятии примут участие отечественные и зарубежные эксперты, ученые, а также представители международных организаций.

В рамках фестиваля предусмотрены церемония «Қымызмұрындық» с дегустацией натурального кумыса и ознакомлением с технологией его приготовления, выставка ремесел и торговая ярмарка, научно-познавательные экскурсии, национальные игры и концертные программы.

В рамках международного сотрудничества запланирована особая инициатива, передача в дар Жамбылской области 40 000 луковиц тюльпанов из Королевства Нидерландов. Они будут высажены на территории региона и в перспективе внесут вклад в улучшение его природного облика и повышение туристической привлекательности.

Фестиваль будет способствовать развитию региональной экономики, включая внутренний и международный туризм, а также укреплению международных культурных и научных связей.