    20:48, 30 Март 2026 | GMT +5

    Международный эксперт: Казахстан укрепляет позиции в мировой экономике

    Казахстан демонстрирует укрепление своих позиций в мировой экономике. По итогам международных оценок страна заняла 36-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности, что отражает как текущую макроэкономическую динамику, так и результаты системных преобразований последних лет, передает агентство Kazinform.

    Грег Саймонс, специалист в области международных отношений и стратегических коммуникаций, исследователь геополитики Евразии, профессор Международного университета Даффодил (Дакка, Бангладеш)
    Фото из личного архива спикера

    Оценку этим тенденциям дал специалист в области международных отношений и стратегических коммуникаций, исследователь геополитики Евразии, профессор Международного университета Даффодил (Дакка, Бангладеш) Грег Саймонс.

    По его словам, достигнутые Казахстаном показатели свидетельствуют о значительном прогрессе за сравнительно короткий период с момента обретения независимости. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что дальнейшее развитие требует последовательной и взвешенной экономической политики, направленной на сохранение и укрепление достигнутых позиций.

    — Устойчивость таких результатов зависит от аккуратного управления и способности страны самостоятельно формировать свою роль в международных экономических процессах, — отметил Грег Саймонс.

    Эксперт считает, что вхождение Казахстана в число 40 крупнейших экономик мира стало результатом сочетания внутренних реформ и влияния глобальных экономических факторов. Важную роль сыграли решения, реализуемые в рамках государственной экономической политики, а также способность адаптироваться к внешней конъюнктуре.

    Отдельно он обратил внимание на растущую значимость Центральной Азии в геоэкономическом контексте. По его оценке, Казахстан, обладая ресурсным потенциалом и выгодным географическим положением, имеет возможности для дальнейшего укрепления своих позиций как в регионе, так и на международной арене.

    — Казахстан может выступать в качестве центра притяжения, однако ключевым условием остается развитие сотрудничества на основе взаимной выгоды и партнерства со странами региона, — подчеркнул эксперт.

    Говоря о внутренней трансформации, Грег Саймонс отметил, что за последние семь лет в Казахстане наблюдается комплексный подход к развитию, включающий не только экономические, но и институциональные, политические и социальные изменения. По его мнению, такая сбалансированная политика способствует укреплению стабильности и предсказуемости.

    Эксперт также выделил значимость азиатского региона, на который приходится почти половина мирового ВВП. В этой связи географическое положение Казахстана открывает дополнительные возможности для расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и развития транзитного потенциала.

    В числе перспективных направлений он назвал более активное вовлечение граждан в экономические процессы, включая развитие предпринимательства и инвестиционной активности. На внешнем уровне важным остается расширение сотрудничества с международными объединениями и диверсификация экономических связей.

    По мнению эксперта, именно сочетание внутренней устойчивости и гибкой внешнеэкономической политики позволит Казахстану укреплять позиции в условиях меняющейся глобальной экономики.

    Ранее сообщалось, что экономика Казахстана показала максимальный рост за десять лет.

    Дамира Кеңесбай
