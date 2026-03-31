Международный эксперт: Казахстан укрепляет позиции в мировой экономике

Оценку этим тенденциям дал специалист в области международных отношений и стратегических коммуникаций, исследователь геополитики Евразии, профессор Международного университета Даффодил (Дакка, Бангладеш) Грег Саймонс.

По его словам, достигнутые Казахстаном показатели свидетельствуют о значительном прогрессе за сравнительно короткий период с момента обретения независимости. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что дальнейшее развитие требует последовательной и взвешенной экономической политики, направленной на сохранение и укрепление достигнутых позиций.

— Устойчивость таких результатов зависит от аккуратного управления и способности страны самостоятельно формировать свою роль в международных экономических процессах, — отметил Грег Саймонс.

Эксперт считает, что вхождение Казахстана в число 40 крупнейших экономик мира стало результатом сочетания внутренних реформ и влияния глобальных экономических факторов. Важную роль сыграли решения, реализуемые в рамках государственной экономической политики, а также способность адаптироваться к внешней конъюнктуре.

Отдельно он обратил внимание на растущую значимость Центральной Азии в геоэкономическом контексте. По его оценке, Казахстан, обладая ресурсным потенциалом и выгодным географическим положением, имеет возможности для дальнейшего укрепления своих позиций как в регионе, так и на международной арене.

— Казахстан может выступать в качестве центра притяжения, однако ключевым условием остается развитие сотрудничества на основе взаимной выгоды и партнерства со странами региона, — подчеркнул эксперт.

Говоря о внутренней трансформации, Грег Саймонс отметил, что за последние семь лет в Казахстане наблюдается комплексный подход к развитию, включающий не только экономические, но и институциональные, политические и социальные изменения. По его мнению, такая сбалансированная политика способствует укреплению стабильности и предсказуемости.

Эксперт также выделил значимость азиатского региона, на который приходится почти половина мирового ВВП. В этой связи географическое положение Казахстана открывает дополнительные возможности для расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и развития транзитного потенциала.

В числе перспективных направлений он назвал более активное вовлечение граждан в экономические процессы, включая развитие предпринимательства и инвестиционной активности. На внешнем уровне важным остается расширение сотрудничества с международными объединениями и диверсификация экономических связей.

По мнению эксперта, именно сочетание внутренней устойчивости и гибкой внешнеэкономической политики позволит Казахстану укреплять позиции в условиях меняющейся глобальной экономики.

Ранее сообщалось, что экономика Казахстана показала максимальный рост за десять лет.