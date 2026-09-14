Международный эксперимент по изучению «подземной жизни» леса проводят в Бурабае

Что происходит под землей в сосновом лесу и каким образом дерево получает необходимые элементы из минералов почвы? Ответы на эти вопросы ученые ищут в национальном парке «Бурабай», который стал одной из площадок международных исследований лесных экосистем, передает агентство Kazinform со ссылкой на ГНПП «Бурабай».

В сосновых лесах парка продолжается полевой эксперимент в рамках международного проекта EuAsiaN-ROOT. Его участники изучают связи между деревьями, их корнями, почвой и микроорганизмами, прежде всего микоризными грибами.

Проект объединяет исследовательские организации Европы и Азии и охватывает широкий климатический диапазон — от тропических лесов Юго-Восточной Азии до лесов Центральной Азии с резко континентальным климатом. Ученые проводят сопоставимые исследования в разных странах, чтобы выяснить, как климат и свойства почвы влияют на подземную жизнь леса и способность деревьев получать питание. EuAsiaN-ROOT реализуется при поддержке программы Европейского союза Horizon Europe в рамках Marie Skłodowska-Curie Actions.

Бурабай представляет для такого исследования особый интерес.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Здесь сочетаются разные типы почв, рельефа и условий увлажнения. Это позволяет наблюдать, как одни и те же природные процессы протекают в разных условиях соснового леса.

Один из главных объектов исследования практически невозможно увидеть обычному посетителю. Это микориза — взаимовыгодное взаимодействие корней деревьев с грибами. Тончайшие грибные нити, или гифы, проникают туда, куда корни дерева добраться не могут, и участвуют в получении минеральных элементов. Взамен грибы получают от растения органические соединения. Изучение роли микоризных грибов в обеспечении деревьев питательными веществами — одна из задач проекта.

Чтобы изучить этот процесс, специалисты отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП «Бурабай» совместно с исследователями Университета имени Лейбница в Ганновере заложили необычный полевой эксперимент.

В почву на экспериментальных площадках поместили специальные сетчатые мешочки с минералами — мусковитом, апатитом и гётитом. Размер ячеек подобран таким образом, чтобы внутрь не могли проникнуть корни деревьев, но туда могли попасть значительно более тонкие гифы грибов.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Таким образом ученые создали «контрольную точку» под землей: спустя определенное время образцы можно извлечь и определить, добрались ли грибы до минералов, как взаимодействовали с их поверхностью и оставили ли следы биологического выветривания.

Зачем это изучать? Минералы содержат необходимые деревьям элементы, однако получить их напрямую растениям не всегда удается. В этом им помогают микроорганизмы и микоризные грибы, высвобождая питательные вещества из почвы. Ученые хотят понять, как эта система работает и помогает лесу сохранять устойчивость к изменениям окружающей среды.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Эксперимент начался летом 2025 года. Специалисты национального парка вместе с немецкими исследователями обсудили методику, после чего сотрудники ГНПП «Бурабай» определили подходящие участки на основе многолетних наблюдений и знания территории. Опыт был заложен на действующих фенологических площадках в различных сосновых древостоях.

Спустя год, в августе 2026 года, исследователи извлекли первую серию экспериментальных образцов. Одновременно были отобраны образцы почвы и хвои сосен. Теперь ученым предстоит сопоставить процессы, происходившие на поверхности минералов, с химическим составом почвы и хвои.

Образцы исследуют в лабораториях Университета имени Лейбница в Ганновере с применением современных микроскопических и биогеохимических методов. Ученые будут искать следы заселения минералов грибами и бактериями, контакта грибных гиф с их поверхностью и биологического выветривания.

Исследование позволит сравнить данные Бурабая с результатами, полученными в других природно-климатических условиях Евразии. Международный проект EuAsiaN-ROOT продлится до конца 2028 года.

Для ГНПП «Бурабай» участие в проекте — возможность поделиться многолетними наблюдениями и лучше понять, как лес получает питание из почвы и реагирует на изменения климата и условий среды.