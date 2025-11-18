Международный день студентов в Алматы — неделя творчества, спорта и знаний
Сегодня, 17 ноября, в Алматы отмечают Международный день студентов. В честь праздника в городе проходит неделя ALMATY STUDENT’S WEEK 2025, посвященная активной студенческой жизни и развитию молодежного потенциала, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.
С 11 ноября акимат Алматы совместно с высшими учебными заведениями организовал комплекс мероприятий, направленных на раскрытие творческого, интеллектуального и социального потенциала молодежи. Все события недели создавались при активном участии студентов, что подчеркивает их инициативность и активную гражданскую позицию.
В 35 вузах Алматы прошло более 150 мероприятий, охвативших свыше 40 тысяч студентов. Каждый день имел свою тематическую направленность: творческие вечера, интеллектуальные игры, спортивные и экологические акции, благотворительные мероприятия. Особое внимание уделялось продвижению идей Президента Касым-Жомарта Токаева: «Справедливый Казахстан начинается с честного гражданина».
В рамках акций «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан» прошли челлендж Taza Campus, мастер-классы с призерами олимпиад StudSport, интеллектуальные игры Jas IQ, кинопоказы и акустические вечера. Также была определена «Лучшая студенческая группа города Алматы» — призовой фонд конкурса составил 1 миллион тенге.
Сегодня завершается неделя большим фестивалем Jana Beles и финальным этапом городских студенческих игр КВН Student Life.
Стоит отметить, что в 35 высших учебных заведениях мегаполиса обучается более 210 тысяч студентов. Алматы — это крупнейший образовательный центр страны, город образования, формирующий стремление молодого поколения к новым вершинам.