Международный день студентов в Алматы — неделя творчества, спорта и знаний

С 11 ноября акимат Алматы совместно с высшими учебными заведениями организовал комплекс мероприятий, направленных на раскрытие творческого, интеллектуального и социального потенциала молодежи. Все события недели создавались при активном участии студентов, что подчеркивает их инициативность и активную гражданскую позицию.

Фото: акимат Алматы

В 35 вузах Алматы прошло более 150 мероприятий, охвативших свыше 40 тысяч студентов. Каждый день имел свою тематическую направленность: творческие вечера, интеллектуальные игры, спортивные и экологические акции, благотворительные мероприятия. Особое внимание уделялось продвижению идей Президента Касым-Жомарта Токаева: «Справедливый Казахстан начинается с честного гражданина».

Фото: акимат Алматы

В рамках акций «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан» прошли челлендж Taza Campus, мастер-классы с призерами олимпиад StudSport, интеллектуальные игры Jas IQ, кинопоказы и акустические вечера. Также была определена «Лучшая студенческая группа города Алматы» — призовой фонд конкурса составил 1 миллион тенге.

Фото: акимат Алматы

Сегодня завершается неделя большим фестивалем Jana Beles и финальным этапом городских студенческих игр КВН Student Life.

Фото: акимат Алматы

Стоит отметить, что в 35 высших учебных заведениях мегаполиса обучается более 210 тысяч студентов. Алматы — это крупнейший образовательный центр страны, город образования, формирующий стремление молодого поколения к новым вершинам.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы