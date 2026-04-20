    14:21, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Международный авиационный университет в партнерстве с вузом США планируют открыть в Астане

    В Астане прорабатывается проект создания Международного авиационного университета в партнерстве с американским Kent State University. Об этом говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Самолет Scat Скат ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Как отметил премьер-министр, подготовка кадров для гражданской авиации требует специализированных программ, современного оборудования, сертифицированных тренажеров и строгого контроля за качеством обучения.

    При этом практическая подготовка является ключевым и затратным элементом, в связи с чем Министерством транспорта инициированы соответствующие поправки в Закон «Об образовании». 

    — Устанавливается стратегическое партнерство Академии гражданской авиации с ведущим зарубежным университетом Kent State University (США), которое предусматривает развитие академического взаимодействия, создание двудипломных программ и проработку проекта Международного авиационного университета в Астане, — сообщил Олжас Бектенов. 

    Кроме того, в 2025 году Министерством транспорта был подписан меморандум с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) о совместной разработке мастер-плана развития гражданской авиации РК до 2050 года. 

    — Основная задача мастер-плана заключается в формировании единого стратегического документа по определению долгосрочных приоритетов и направлений дальнейшего развития гражданской авиации Казахстана, где будет предусмотрен отдельный раздел по развитию малой авиации, — пояснил премьер. 

    В разработку мастер-плана вовлечены все субъекты авиационной отрасли, включая аэропорты и авиакомпании. Его принятие планируется в текущем году. 

    Напомним, ранее депутат Мажилиса Серик Егизбаев призвал запустить короткие авиарейсы между городами и селами в Казахстане. 

    Правительство Вузы Авиация Образование Астана Депзапрос Олжас Бектенов Премьер-министр РК США
    Данира Искакова
