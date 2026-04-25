Международные лаборатории искусственного интеллекта планируют открыть в Таразе
На базе ведущих колледжей региона планируется запуск инновационных площадок, которые подготовят специалистов нового поколения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ключевым звеном цифрового обновления должен стать Жамбылский политехнический высший колледж, который по итогам прошлого года вошел в десятку лучших учебных заведений страны. Здесь совместно с международными технологическими гигантами планируется открытие двух уникальных объектов — лаборатории Tomorrow School и AI Innovation Academy.
Как сообщил директор Центра развития технического и профессионального образования области Айбар Сапаргали, главной задачей новых центров станет внедрение AI-технологий в реальный сектор экономики региона. Лаборатории Tomorrow School и AI Innovation Academy обещают быть целой экосистемой, где студенты будут учиться применять нейросети для оптимизации производственных процессов, в агропромышленном комплексе и городском хозяйстве.
Проект станет логическим продолжением масштабной модернизации материально-технической базы учебных заведений. В прошлом году на развитие колледжей региона было направлено 384 млн тенге, включая частные инвестиции таких компаний, как KNAUF и Smart Light Group.
В текущем году фокус смещается на умные технологии. Помимо запуска лабораторий, планируется также увеличение квот для педагогов на обучение за рубежом и интеграция программ ИИ в уже существующие отраслевые хабы.
Ранее сообщалось о планах открыть лабораторию искусственного интеллекта в Талдыкоргане.