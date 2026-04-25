РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:55, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Международные лаборатории искусственного интеллекта планируют открыть в Таразе

    На базе ведущих колледжей региона планируется запуск инновационных площадок, которые подготовят специалистов нового поколения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Ключевым звеном цифрового обновления должен стать Жамбылский политехнический высший колледж, который по итогам прошлого года вошел в десятку лучших учебных заведений страны. Здесь совместно с международными технологическими гигантами планируется открытие двух уникальных объектов — лаборатории Tomorrow School и AI Innovation Academy.

    Как сообщил директор Центра развития технического и профессионального образования области Айбар Сапаргали, главной задачей новых центров станет внедрение AI-технологий в реальный сектор экономики региона. Лаборатории Tomorrow School и AI Innovation Academy обещают быть целой экосистемой, где студенты будут учиться применять нейросети для оптимизации производственных процессов, в агропромышленном комплексе и городском хозяйстве.

    Проект станет логическим продолжением масштабной модернизации материально-технической базы учебных заведений. В прошлом году на развитие колледжей региона было направлено 384 млн тенге, включая частные инвестиции таких компаний, как KNAUF и Smart Light Group.

    В текущем году фокус смещается на умные технологии. Помимо запуска лабораторий, планируется также увеличение квот для педагогов на обучение за рубежом и интеграция программ ИИ в уже существующие отраслевые хабы.

    Ранее сообщалось о планах открыть лабораторию искусственного интеллекта в Талдыкоргане.

    Теги:
    Технологии Регионы Казахстана Образование Искусственный интеллект Тараз ИИ Цифровизация
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают