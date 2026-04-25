Международные лаборатории искусственного интеллекта планируют открыть в Таразе

Ключевым звеном цифрового обновления должен стать Жамбылский политехнический высший колледж, который по итогам прошлого года вошел в десятку лучших учебных заведений страны. Здесь совместно с международными технологическими гигантами планируется открытие двух уникальных объектов — лаборатории Tomorrow School и AI Innovation Academy.

Как сообщил директор Центра развития технического и профессионального образования области Айбар Сапаргали, главной задачей новых центров станет внедрение AI-технологий в реальный сектор экономики региона. Лаборатории Tomorrow School и AI Innovation Academy обещают быть целой экосистемой, где студенты будут учиться применять нейросети для оптимизации производственных процессов, в агропромышленном комплексе и городском хозяйстве.

Проект станет логическим продолжением масштабной модернизации материально-технической базы учебных заведений. В прошлом году на развитие колледжей региона было направлено 384 млн тенге, включая частные инвестиции таких компаний, как KNAUF и Smart Light Group.

В текущем году фокус смещается на умные технологии. Помимо запуска лабораторий, планируется также увеличение квот для педагогов на обучение за рубежом и интеграция программ ИИ в уже существующие отраслевые хабы.

Ранее сообщалось о планах открыть лабораторию искусственного интеллекта в Талдыкоргане.