Международные дискуссии пройдут в Анкаре на полях саммита НАТО

7–8 июля в Анкаре, параллельно с саммитом НАТО, состоится международная программа «Allies in Ankara», в рамках которой запланированы десятки дискуссий и экспертных встреч по вопросам безопасности, обороны и международной политики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Международная программа «Allies in Ankara», приуроченная к саммиту НАТО, пройдет на площадке исторического комплекса Ankara Palas и станет дополнительной платформой для обсуждения актуальных вопросов международной безопасности.

Организаторами программы выступают Директорат по связям с общественностью при Президенте Турции, Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) и Фонд политических, экономических и социальных исследований (SETA).

В течение двух дней запланировано 45 мероприятий различных форматов, включая панельные дискуссии, круглые столы, тематические сессии и экспертные диалоги. В них примут участие представители государственных органов, политики, эксперты и представители аналитических центров из стран — членов НАТО и государств-партнеров.

Основными темами обсуждений станут вопросы сдерживания и обороны НАТО, архитектура европейской безопасности, трансатлантические отношения, развитие оборонных технологий, кибербезопасность, искусственный интеллект, защита критически важной инфраструктуры, а также гибридные угрозы.

Отдельное внимание участники уделят вопросам, связанным с ситуацией в Черноморском и Балтийском регионах, на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, в повестку включены темы энергетических и транспортных коридоров, морской безопасности, роли женщин в сфере безопасности и кризисного управления, демократической устойчивости и продовольственной безопасности.

Программа призвана дополнить официальную повестку саммита НАТО, предоставив площадку для обмена мнениями между представителями органов власти, экспертного сообщества и международных организаций.

Ранее мы писали о том, что в Турции завершают последние приготовления к 36-му саммиту глав государств и правительств НАТО, обеспечив беспрецедентные меры безопасности.