Анкара готовится к саммиту НАТО: принимаются беспрецедентные меры безопасности

Как известно, 7–8 июля столица Турции станет центром мировой политики, принимая саммит глав государств и правительств НАТО. О том, какие меры безопасности вводят власти страны, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Анкаре.

Анкара завершает последние приготовления к 36-му саммиту глав государств и правительств НАТО, который пройдет 7–8 июля. Ожидается, что турецкую столицу посетят 52 лидера государств — представителей 32 государств-членов альянса и девяти приглашенных государств. По масштабу и уровню международного представительства мероприятие станет одним из крупнейших дипломатических событий последних лет для Турции.

Город под усиленной охраной

Министерство внутренних дел Турции объявило о беспрецедентных мерах безопасности. Временно ограничивают воздушное сообщение и мобилизуют тысячи сотрудников силовых структур, чтобы обеспечить проведение форума без происшествий. Как оказалось, для охраны саммита будут привлечены 56 288 сотрудников, включая 48 841 полицейского и 7 447 жандармов, а также более 4,4 тысячи единиц специальной техники.

Особое внимание уделено ключевым объектам — Президентскому комплексу, конгресс-центру ATO Congresium, гостиницам, где разместятся иностранные делегации, аэропортам, а также основным транспортным маршрутам.

По словам главы МВД Мустафы Чифтчи, главная задача всех вводимых ограничений — гарантировать безопасность как участников саммита, так и жителей столицы.

— Наша цель — провести саммит НАТО спокойно, организованно и без каких-либо инцидентов, — заявил турецкий министр.

Воздушное пространство под контролем

Одним из наиболее заметных изменений для жителей и гостей Анкары станут временные ограничения на работу международного аэропорта Эсенбога.

Согласно опубликованному авиационному уведомлению (NOTAM), ограничения будут действовать:

7 июля — с 10:00 до 18:00;

8 июля — с 14:00 до 21:00 по местному времени.

При этом самолеты, перевозящих глав государств, официальные делегации и военные борта, ограничения не затронут.

Пассажирам коммерческих рейсов рекомендовано заранее проверять статус своих перелетов.

Перекрытия дорог без ограничений для пешеходов

На время проведения саммита в различных районах Анкары будет временно ограничено движение транспорта. Перекрытия коснутся дорог возле Президентского комплекса, конгресс-центра ATO Congresium и гостиниц, где разместятся иностранные делегации.

При этом власти подчеркнули, что пешеходное движение ограничиваться не будет, а сами меры носят исключительно временный характер.

Кибербезопасность и круглосуточный мониторинг

Подготовка к саммиту НАТО ведется не только на земле и в воздухе, но и в цифровом пространстве. Для предотвращения возможных киберугроз дополнительно привлечены 639 специалистов, которые будут круглосуточно вести мониторинг интернет-пространства и реагировать на потенциальные угрозы.

Кроме того, в аэропортах, гостиницах и местах проведения мероприятий круглосуточно будут работать кинологические расчеты, специалисты по разминированию и оперативные подразделения.

Координация на высоком уровне

Для оперативного управления создано несколько координационных центров при администрации губернатора Анкары и Министерстве внутренних дел. Усиленные меры безопасности распространяются не только на столицу, но и на соседние регионы, которые могут быть задействованы в логистике мероприятия.

Местные власти подчеркивают, что подобные меры являются международной практикой и соответствуют стандартам безопасности, применяемым всеми странами, принимающими подобные мероприятия.

Проведение встречи лидеров НАТО станет важным дипломатическим событием для Турции, которая в последние годы стремится укрепить свою роль как одного из ключевых игроков в системе евроатлантической безопасности. На фоне сложной международной обстановки вопросы коллективной обороны, региональной стабильности и сотрудничества между союзниками, как ожидается, станут центральными темами переговоров в Анкаре.

Ранее мы писали о том, что секретарь альянса Марк Рютте выразил благодарность турецкой стороне за готовность принять важное международное мероприятие.