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Международная ярмарка ремесленников «Craftsman-2019» проходит в Туркестане

4 Ноября 2019 17:54
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Международная ярмарка ремесленников «Craftsman-2019» проходит в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане проходит международная ярмарка ремесленников, передает МИА «Казинформ».

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В мероприятии принимают участие около 200 мастеров из Ирана, Индии, России, Афганистана, Узбекистана, Турции, Кыргызской Республики, Азербайджана, Таджикистана, Башкортостана и Якутии.

Вместе с тем, планируется участие «Союза ремесленников» Казахстана, объединение «Дешті арт», центра «Қадам өнер», юридического лица «ABAD» «Государственной Академии центра обслуживания населения и социальной инновации возле Президента Республики Азербайджан, союза ремесленников Республики Кыргызстан «Алаш».

Цель мероприятия – превратить город Туркестан в один из крупнейших центров народного ремесленничества мирового масштаба путём развития народного ремесла вдоль «Великого шелкового пути», развитие этнического туризма.




В рамках мероприятия будут организованы и проведены мастер-классы по изготовлению ремесленных изделии из керамики, меха, железа и стекла, по ткачеству ковров а также презентация казахской национальной одежды.

«Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в программной статье «Семь граней великой степи» было сказано о внесении лепты казахского народа в мировую цивилизацию. В этой связи, роль ремесленничества важна в сохранении культуры, традиции и быта народа», - говорится в сообщении.

Акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым было предложено 4 направления по формированию исторической и идеологической части города Туркестан. Одним из этих направлении является - «Туркестан - центр ремесленников мирового уровня». Согласно этому плану, в городе предусмотрено открытие центра ремесленников мирового уровня и центра по продаже народного изделия.

«Известный своими людьми из золота, восхитительными ювелирными изделиями, конскими сбруями, снаряжением из металла, великими куполами казахский народ занимает особенное место в мировой цивилизации. Также принято во внимание внедрение этих великих качеств молодому поколению посредством ярмарки», - отмечается в сообщении.


















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Ключевые слова: Туркестанская область, Культура,
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