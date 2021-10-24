Международная премьера фильма «Мукагали» состоится в Таллине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Мукагали», повествующий о последних годах жизни легендарного казахского поэта Мукагали Макатаева, вошел в основную конкурсную программу юбилейного 25-го Таллиннского кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF), который пройдет с 12 по 28 ноября 2021 года в Эстонии. Об этом сообщил президент киностудии «Казахфильм» Акан Сатаев во время премьерного показа фильма в Алматы, которая прошла накануне старта проката с участием съемочной группы, передает МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что в мероприятии также приняли участие сын и невестка Мукагали Макатаева – Жулдыз и Бахыткуль Макатаевы, которые поблагодарили съемочную группу за проделанную работу и вручили им памятные медали, выпущенные в честь 90-летия поэта.

Получая медали, режиссер Булат Калымбетов и соавтор сценария Жусипбек Коргасбек отметили, что это - их самая главная награда.

Кинофести валь класса «А» – «Тёмные ночи» проводится с 1997 года и является крупнейшим фестивалем в Прибалтике и одним из крупнейших киносмотров Восточной Европы. По сообщению организаторов фестиваля, в этом году в общей сложности в главную конкурсную программу PÖFF вошло 20 фильмов. Среди них есть как уже отмеченные призами картины, так и многочисленные мировые и международные премьеры.

«Мы гордимся отобранными к 25-летию фестиваля фильмами, которые и удивляют, и позволяют открыть для себя что-то новое, и трогают до глубины души», – прокомментировала директор PÖFF Тийна Локк.

Стоит отметить, что в основном конкурсе фестиваля за главный приз также поборется картина «Коллективный иммунитет» казахстанского режиссера Адильхана Ержанова. Кроме того, в конкурсной программе «Молодежные фильмы» представлена лента «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова.

Вчера, 21 октября фильм «Мукагали» вышел в национальный прокат. Посмотреть картину на большом экране можно во всех кинотеатрах страны.