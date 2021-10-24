Международная премьера фильма «Мукагали» состоится в Таллине
Стоит отметить, что в мероприятии также приняли участие сын и невестка Мукагали Макатаева – Жулдыз и Бахыткуль Макатаевы, которые поблагодарили съемочную группу за проделанную работу и вручили им памятные медали, выпущенные в честь 90-летия поэта.
Получая медали, режиссер Булат Калымбетов и соавтор сценария Жусипбек Коргасбек отметили, что это - их самая главная награда.
Кинофести валь класса «А» – «Тёмные ночи» проводится с 1997 года и является крупнейшим фестивалем в Прибалтике и одним из крупнейших киносмотров Восточной Европы. По сообщению организаторов фестиваля, в этом году в общей сложности в главную конкурсную программу PÖFF вошло 20 фильмов. Среди них есть как уже отмеченные призами картины, так и многочисленные мировые и международные премьеры.
«Мы гордимся отобранными к 25-летию фестиваля фильмами, которые и удивляют, и позволяют открыть для себя что-то новое, и трогают до глубины души», – прокомментировала директор PÖFF Тийна Локк.
Стоит отметить, что в основном конкурсе фестиваля за главный приз также поборется картина «Коллективный иммунитет» казахстанского режиссера Адильхана Ержанова. Кроме того, в конкурсной программе «Молодежные фильмы» представлена лента «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова.
Вчера, 21 октября фильм «Мукагали» вышел в национальный прокат. Посмотреть картину на большом экране можно во всех кинотеатрах страны.