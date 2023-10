Международная научно-практическая конференция прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается череда различных мероприятий, посвященных юбилею Независимости. Сегодня в Кокшетау состоялась международная научно-практическая конференция «Ұлы Дала тарихына тағзым! Прикоснись к Истории Великой Степи! Touch the History of the Great Steppe!» с участиемученых и деятелей культуры, политологов, историков, археологов ближнего и дальнего зарубежья, отечественных ученых, известных журналистов, преподавателей ВУЗов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился аким области Ермек Маржикпаев.

«Акмолинская область - это регион, уникальность которого заключается в переплетении на одной территории различных культурных потоков. Именно здесь сосредоточено более двух тысяч памятников неолита, эпохи бронзы, сакского, гуннского и тюркского периодов. Уверен, что итоги сегодняшней конференции позволят по-новому взглянуть на место Великой Степи в глобальной истории», - отметил руководитель региона.

Программа конференции состояла из двух частей. В первой части были обсуждены задачи, направленные на осмысление национальной истории в статье Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи» и статье Президента Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего», во второй части – вопросы национальной истории.

В ходе мероприятия с докладами о достижениях научных исследований историко-культурного наследия за 30 лет Независимости, исследовании наследия Тюркского Каганата, о новых гранях Тюркского взаимодействия, научном исследовании Великой Сакской цивилизации, новых археологических исследованиях на памятниках историко-культурного наследия в Акмолинской области, роли СМИ и творчества в популяризации историко-культурного наследия, археологических ценностей выступили директор Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы, президент Международной Тюркской академии, председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, политолог, советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, ученый института археологических исследований McDonald Кебриджского университета Ребекка Робертс, программный директор Европейской Академии новостей, глава коммерческого представительства ВВС Глобал Ньюс Сергей Становкин и другие.

Конференция пополнила ряд многочисленных мероприятий, проводимых в регионе в юбилейный год.