Международная научно-практическая конференция по досудебному производству проходит в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В МКТУ им. Х.А.Ясави по инициативе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области проходит международная научно-практическая конференция на тему «Досудебное производство: реалии и пути совершенствования». Организатором конференции выступил акимат Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

Основная цель встречи - всестороннее обсуждение актуальных вопросов досудебного производства и правоприменительной практики, изучение международного опыта, а также выработка эффективных подходов и реализации единых процессуальных инициатив.

В мероприятии принимают участие заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Н.Шабдар, заместитель акима Туркестанской области С.Калкаманов, доцент кафедры уголовно-процессуального права Всероссийского государственного университета юстиции А.Кравцова, глава TMSF «Savings Depozit Insurance Fund» Н.Гюнеш, доцент Ташкентского государственного университета С.Муратаев, член Национального общественного совета при Президенте РК, известный правозащитник А.Омарова, председатель Общественного совета МВД М.Когамов, а также ряд специально приглашенных гостей.





На диалоговой площадке международной конференции более 500 служителей закона, в том числе представители уполномоченных органов Турции, России и Узбекистана, а также Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел страны поделились личным опытом эффективной работы и обменялись мнениями.

Кроме того, в ходе конференции представили фильм «1424», снятый по инициативе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области. Помимо этого, был определен победитель конкурса среди молодых художников по формированию антикоррупционной культуры.















