Международная научная конференция о нефтегазовом сотрудничестве в Центральной Азии прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 29 сентября состоялась Международная научная конференция «Энергетический Шелковый путь: итоги и перспективы нефтегазового сотрудничества в Центральной Азии», посвященная 30-летию Независимости РК, передает МИА «Казинформ».

Конференция продемонстрировала особую значимость нефтегазового сектора в устойчивом развитии национальной экономики, а также становление нашей страны как важного регионального хаба, который содействует обеспечению энергетической безопасности в Евразии.

Партнерами научной конференции выступили казахстанский Центр по изучению Китая и КННК Интернационал в Казахстане. В мероприятии приняли участие видные политические деятели, ученые, эксперты, представители государственных органов, исследовательских институтов и университетов из Казахстана, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

В ходе дискуссии были обсуждены текущие результаты развития нефтегазового сектора и его вклад в экономику Казахстана, сотрудничество стран Центральной Азии с иностранными инвесторами, значение трубопроводных коммуникаций в направлении Запада и Востока, а также перспективы строительства энергетического Шелкового пути XXI века.

«В этом году Казахстан отмечает 30-летие свой Независимости. Одним из факторов, обеспечивших динамичное развитие нашей страны за эти годы, несомненно, стала нефтегазовая отрасль. Общеизвестно, что Центральная Азия обладает одними из крупнейших в мире запасами нефти и газа. Это закономерно обуславливают ее особую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности, повышенный интерес мирового сообщества к нашему региону и определяют его высокую инвестиционную привлекательность. За прошедшие три десятилетия энергетические корпорации из США, Франции, Великобритании, Италии, России, Индии, Китая стали стратегическими инвесторами в отрасль центрально-азиатского региона. Благодаря целенаправленной и последовательной политике Елбасы наша страна за 30 лет привлекла в нефтегазовую сферу свыше 114 миллиардов долларов США зарубежных инвестиций. Этот капитал стал мощным драйвером роста казахстанской экономики и залогом устойчивого развития общества. А доходы от растущего экспорта энергоресурсов по решению Первого Президента направляются в Национальный фонд. В сотрудничестве с иностранными партнерами Казахстан построил разветвленную сеть трубопроводных маршрутов в страны Запада и Востока, тем самым внеся свой вклад в развитие энергетического Шелкового пути в рамках ранее инициированного Китаем глобального проекта «Один пояс – один путь»», – отметил, открывая конференцию, директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат .

«Несомненно, роль Елбасы в развитии энергетического сектора Казахстана является основополагающей. Она дала значительный импульс развитию отрасли и привлекла значительный объем прямых инвестиций в экономику страны. …Учитывая быстрорастущую экономику Китая, а также изучив перспективы развития региона, вместе с нашими соседями мы пришли к единому пониманию о наращивании производственного потенциала и энергоресурсов для экспорта сырья в Китай. Так Казахстан смог сформировать основы развития современного энергетического Шелкового пути благодаря выстроенному Первым Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым взаимовыгодному и тесному сотрудничеству с нашим стратегическим партнером – Китайской Народной Республикой. За годы независимости были построены два важных трубопровода для транспортировки энергоресурсов, это нефтепровод «Казахстан-Китай» в 2006 году и газопровод «Казахстан-Китай» в 2009 году, которые соединяют между собой все страны Шелкового пути. С момента начала эксплуатации трубопроводов в Китай было транспортировано порядка 147 миллиардов тонн нефти и 44 миллиарда кубов газа. Эти цифры указывают на значимость энергетического Шелкового пути не только в регионе, но и на мировой арене в целом», – сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов .

«Считаю нынешнюю конференцию своевременной и целесообразной на фоне предстоящего 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии. Это как раз тот момент, который дает возможность, с одной стороны, подвести итоги и двустороннего, и многостороннего энергетического сотрудничества, а с другой – наметить планы на будущее. Данному сотрудничеству приковано наивысшее внимание политического руководства наших стран, в него вложены наибольшие средства, оно дает нам наиболее ощутимую выгоду», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо.

«С конца XX века в деятельности многих государств мира центральное положение стали занимать вопросы взаимодействия государств в энергетической сфере. Необходимость решать проблему устойчивого энергообеспечения в условиях глобализации энергетики и усиление энергетической взаимозависимости привели к возрастанию активности внешнеполитических ведомств стран. Энергоресурсы стали важной составляющей глобальной политики, а на практике устоялись такие значения, как энергетическая дипломатия и энергетическая безопасность. Говоря об энергетическом Шелковом пути, мы говорим о сотрудничестве с Китаем. С подписания исторических соглашений по сотрудничеству в области нефти и газа в отношениях между Казахстаном, странами Центральной Азии и Китаем началась эпоха сотрудничества. Если посмотреть зарубежную политическую аналитику, то тема нефтегазового взаимодействия между странами Центральной Азии и Китая очень популярна. Когда обсуждаются вопросы сотрудничества Китая с нашим регионом, то многие задаются вопросом, чего в этих отношениях больше: геополитики или экономики, зависимости или выгоды. Ответ здесь, на мой взгляд таков – больше дипломатии и прагматизма», – сказал заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Манарбек Кабазиев .

«В начале 90-х годов прошлого века после установления между странами Центральной Азии и Китаем межгосударственных отношений в регионе открылись перспективы возрождения древнего Шелкового пути в новых современных условиях, включая сферу нефтегазового сотрудничества. Сегодня Китайская национальная нефтегазовая корпорация на взаимовыгодной основе успешно реализует ряд совместных проектов в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. В Китае говорят: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». 24 года назад инвестиционный путь корпорации стартовал на проекте АО «СНПС-Актобемунайгаз». Пройдя сложное и плодотворное начало, проект стал образцом взаимовыгодного сотрудничества, лидером и локомотивом нефтегазовых проектов в Центральной Азии. Компании удалось вдвое увеличит добычу углеводородов на месторождении «Кенкияк-Подсолевой», разработку которого нефтяные компании США и Европы считали бесперспективной. С использованием инноваций значительно увеличена добыча на месторождении «Жанажол». В этом году отмечается 15-летие разработки разведанного с участием корпорации месторождения «Северная Трува» с запасами более 100 миллион тонн, – рассказал заместитель генерального директора Китайской национальной корпорации CNODC Чжан Чэн У.

В ходе сессий с докладами также выступили директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев , директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии (ИРВЕЦА) Китайской Академии общественных наук Сунь Чжуаньжи , член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов , директор Центра исследований России и Центральной Азии Института международных исследований Фуданьского университета Фэн Юйцзюнь , ведущий научный сотрудник Института востоковедения Министерства образования и науки РК Еркин Байдаров , директор компании Centil Law (Узбекистан) Умид Арипджанов , заместитель директора Центра по изучению Китая Болат Усенов , директор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Мариан Абишева , главный редактор портала CABAR.asia (Кыргызстан) Наргиза Мураталиева , первый заместитель директора Центра изучения России и Центральной Азии Китайского нефтяного университета Лю Цянь и другие.

По итогам мероприятия будет издан Сборник выступлений участников конференции.