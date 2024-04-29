Международная медицинская академия появится в Таразе

В Таразе открывают Международную медицинскую академию на базе Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии. В академии будут готовить специалистов для сельской медицины. Ожидается, что основное количество студентов будут составлять иностранцы. Корреспондент агентства Kazinform поговорил с руководителем центра, доктором медицинских наук, профессором Сейтханом Джошибаевым и узнал, чем будет заниматься академия и кто сможет в ней обучаться.

В Таразе действует ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» — один из ведущих кардиоцентров в стране по количеству и объемам операций на сердце, клиническая база многих медицинских учебных заведений Казахстана по подготовке специалистов по кардиохирургии, кардиоанестезиологии и реанимации.

Руководит центром доктор медицинских наук, профессор, академик АПМ РК, член-корреспондент НАН РК Сейтхан Джошибаев. В июне этого года ему исполняется 85 лет, он уроженец Рыскуловского района Жамбылской области. Сам он уже не оперирует, но каждая операция, проходящая в центре, под его строгим контролем — или непосредственно в операционной, или из кабинета, где напротив рабочего стола висит огромный экран, на котором можно видеть биение открытого сердца под руками хирургов.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

— Сейтхан Джошибаевич, почему Вы решили открыть медицинскую академию, заняться еще и педагогической деятельностью?

— В отличие от государственных учреждений частные работают в разном формате. Считается, что работать надо на прибыль, но я так не считаю. То, что мы зарабатываем, все вкладываем в свое производство — реинвестирование для дальнейшего развития. Потому что здравоохранение, медицина — это наука, и в настоящее время наука, научно-технический прогресс не стоит на месте. Если раньше каждые пять лет обновлялось оснащение, потом каждые три года, то сейчас уже каждые три месяца в медицине новые подходы, мышление, методы лечения, лекарственные средства. С этим надо идти в ногу. В нашем центре мы стараемся этого придерживаться. Сэкономив средства, строим 4-этажное здание, это будет новый административно-управленческий корпус.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

В этом году исполняется 17 лет, как я переехал в родной Казахстан. До этого, в 1956 году, после десятилетки, я жил в Кыргызстане, там учился в мединституте и получил академика, профессора кардиохирургии. После того как вышел на пенсию, решил остаток жизни посвятить родному краю, отдать долг Отечеству. Это совпало с новой программой развития кардиохирургической помощи в Казахстане, открывались новые центры. Написал письмо в Минздрав, предложил использовать мой опыт. Так я стал координатором кардиологической хирургической помощи в Казахстане. Участвовал в организации центров кардиологии в Караганде, Кокшетау, Актобе и других. В 2007 году открыли такой центр в Таразе, в здании бывшего санатория имени Турара Рыскулова, на 15 коек. В 2010 году уже дали 400 операций, оперативность и результативность были на высшем уровне, получили тогда президентскую премию «Алтын сапа». Работали без выходных, день и ночь. Сейчас так и продолжаем, в том же ритме, по известному врачебному лозунгу: «Светя другим, сгораю сам».

При наличии значительного потенциала медицины, кардиохирургии Жамбылской области, профессиональных кадров, мы задумались — почему у нас нет медицинского вуза? Потребность-то в этом есть. Население региона растет, рождаемость у нас хорошая, прирост населения есть. Раньше было на две тысячи жителей один участок, сейчас уже на 1 500 жителей, и далее наша медицина будет совершенствоваться, чтобы оказывать помощь максимально большему числу населения. И уровень качества оказания медицинской помощи будет расти. Поэтому потребность в медицинских кадрах большая.

Медицинский вуз наш планируется как академия, здесь имеет роль качество, а не количество. Зарегистрировались как «Международная медицинская академия», будем готовить бакалавриат общего направления для сельского здравоохранения. А потом уже пойдет магистратура, ординатура, резидентура. Мы собираемся готовить специалистов именно для сельской медицины, это принципиально. Поэтому вводим обучение общей медицинской практике, а это очень сложно, потому что врач должен знать и ЛОР, и глазное, и кардиологию, пульмонологию и так далее. В условиях села врач должен быть специалистом в разных сферах медицины.

— Почему статус — «международная» академия?

— Рядом у нас Таласская область Кыргызстана, Бишкек, где много учится индийцев, пакистанцев, там сейчас 8 медицинских академий, которые готовят врачей, в том числе иностранцев. Почему именно Пакистан и Индия — в этих странах большое число населения, учиться в вузах дорого, поэтому они едут к нам, обучаются, потом у себя проходят нострификацию и работают врачами. И для нас это хорошо, так как они будут платить нам за учебу, проживание две тысячи долларов, и для них это дешевле, чем учиться у себя на родине, там конкуренция большая. Мы пошли по пути, как это делают в Бишкеке.

— Кто будет преподавать в академии?

— В числе преподавателей у нас 7 докторов медицинских наук по всем профилям, они работают в разных медицинских учреждениях региона. Причем есть и хорошо владеющие английским языком, так как мы ожидаем, что будут учиться иностранцы. Наши врачи будут вести у нас теоретически-образовательный процесс, параллельно вести практику у себя, они непосредственно работают с больными. Контакт с живыми больными — это самое хорошее обучение для будущего врача. Например, в зарубежных вузах вести обучение непосредственно с пациентами — это проблематично, это личные права больных, разрешит ли или не разрешит. У нас этого пока нет.

— Сколько студентов будет в первом выпуске?

— Начнем, думаю, с трех групп, в каждой по 12 человек. Количество нас не интересует, нам нужно качество. Здание уже строится буквально рядом с нашим центром в центре Тараза в рамках государственно-частного партнерства.

Наше прежнее здание — санаторий Турара Рыскулова мы выкупаем за счет кредитов под студенческое общежитие повышенной комфортности. Это 4-этажный комплекс с двухместными палатами, оснащенными санитарным узлом. Планируем здание обновить, а на территории в 5 гектаров создать студенческий городок, уже занимаемся ландшафтным дизайном, озеленением, освещением неоновыми лампами.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

— Когда планируете открытие международной академии?

— Уже в этом году, в сентябре. Первое время обучение по общим дисциплинам будет проходить непосредственно там — история, философия, экономика. Там есть хороший лекционный зал на сто мест, библиотека. Закупаем учебные пособия. Например, для изучения трупа закупили так называемый «стол Пирогова», который стоит 6 миллионов.

— Есть какие-то льготы, гранты при поступлении для жамбылской молодежи?

— Гранты на обучение в медицинских вузах в нашей области уже есть, направляют абитуриентов на учебу в институт Асфендиярова в Алматы. В нашу академию районные администрации будут направлять своих ребят на учебу за счет районного бюджета. Мы обеспечиваем стипендией, общежитие бесплатное.

По окончании наши студенты получают звание бакалавра, потом могут идти в магистратуру, по желанию, но обязательно возвращаются в родное село для работы. Мы учим по схеме «5+1», то есть пять лет общая медицина, потом год ординатура, то есть специализация. К этому будут привлечены все наши городские и областные больницы, перинатальный центр. Это увеличит мотивацию наших докторов, заведующих отделениями, которые там работают. Потому что им надо будет заниматься со студентами, а для этого читать специальную литературу, повышать свой уровень. Сейчас же такие времена, что каждый студент с ноутбуком ходит, любую информацию может почерпнуть в интернете и потом задать вопрос преподавателю. Неудобно будет не ответить. Молодежь мотивирует и подтягивает, в хорошем смысле этого слова. Уча — учимся, гласит древняя мудрость.

— Вы сами планируете преподавать?

— Конечно, это же интересно — общаться с молодежью. Поставлена ближайшая цель, имеются стратегические направления. Через 6 лет планируем первый выпуск врачей, 40 специалистов. Следующий выпуск 80 человек, затем 120. Пока мест для студентов хватит, а там, может быть, что-то еще построим, территория там большая, все облагородим, будет отличный студенческий городок. Место очень красивое, расположено за городом, свежий воздух, есть источник минеральных вод. Там будет и образовательный центр, и оздоровительный, лечебный. Расположен участок на берегу реки Талас, рядом сакральный комплекс Тектурмас, сакральное место.