Международная конференция «Тюркский мир: история, современность, будущее» прошла в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Анкаре, в Национальной библиотеке при администрации Президента Турции, прошла международная конференция «Тюркский мир: история, современность, будущее» с участием видных политических и общественных деятелей Казахстана и Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы.

Мероприятие, приуроченное к 30-летию Независимости Республики Казахстан, организовано Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Корпоративным фондом «Академия Елбасы», Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике.

Цель конференции – обсуждение процессов возрождения историко-культурного прошлого и духовного наследия тюркской цивилизации, роли и вклада Елбасы в единение тюркских народов, а также усиления динамики интеграции тюркского мира.

Модератором конференции выступил Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы. Участники обменялись мнениями о видении дальнейшего изучения, продвижения и популяризации тюркской истории и культуры.

Директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Бакытжан Темирболат в своем выступлении отметил: «Братство Казахстана и Турции стало основой для возрождения в ХХІ веке тюркской идеи, создания Тюркского совета. Как следствие, новый импульс получило сотрудничество Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Особым событием стало принятие в марте этого года на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Туркестанской декларации, а город Туркестан был объявлен духовной столицей Тюркского мира. По итогам саммита Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы выразил уверенность в том, что начался новый этап в развитии тюркской цивилизации. И все мы в настоящее время являемся свидетелями этого».

«В 2009 году по инициативе Нурсултана Назарбаева был создан Тюркский совет. Казахстан и Турция являются государствами, которые с давних времен ведут тесное сотрудничество и крепкую дружбу. И я очень рад, что нынешняя выставка проходит в Национальной библиотеке при администрации Президента Турции, она организована именно для продолжения доброго сотрудничества наших стран», – сказал директор Национальной библиотеки при администрации Президента Турции Айхан Туглу.

В ходе конференции с докладом выступил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов: «По человеческим меркам 30 лет – это большой период, но для государства это небольшой срок. И все же за это время Казахстану и Тюркскому миру удалось реализовать очень много важных дел и инициатив. В числе ярких достижений построение независимого государства, возрождение национальной культуры, формирование национальной идентичности, интеграция в международное сообщество. Благодаря всему этому, прошедшие тридцать лет наполнены конкретными результатами в сфере интеграции и сотрудничества Тюркского мира».

«Во все времена молодежь является движущей силой общества. Численность тюркских народов в мире составляет 200 млн человек, из них 30 млн – это молодые люди. В этой связи отмечу, что в основе инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева «Ел үміті» лежит тюркское мировоззрение. В рамках этой инициативы с целью укрепления взаимосвязей братских народов Фонд Нурсултана Назарбаева и Академия Елбасы ставят задачей ознакомление молодежи тюркских стран с общей тюркской культурой, историческими деятелями, а также исследование их вклада в науку и искусство», – прозвучало в докладе управляющего директора Корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануара Жангозина.

На мероприятии также прозвучал доклад вице-президента Международной Тюркской академии Физули Межидли.

По итогам конференции был подписан меморандум о сотрудничестве Библиотеки Елбасы с Национальной библиотекой при Администрации президента Турции.