Международная конференция по спортивной медицине прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на базе Всемирной академии бокса состоялась международная научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный подход к медицинскому обеспечению в системе подготовки спортсменов высокого класса», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Крупное научное событие в области спортивной медицины с участием международных спикеров впервые проходило на территории Казахстана и было приурочено к открытию первого в Казахстане инновационного комплексного центра по спортивной медицине и реабилитации «PRO SPORT», предназначенного для спортсменов высокого класса.





Новейшее техническое оснащение и широкий спектр услуг позволяет оказывать качественные диагностические, медицинские и реабилитационные услуги мирового класса как спортсменам-олимпийцам, так и людям, которые ведут активный образ жизни.





В ходе мероприятия вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Данияр Абулгазинотметил, что переизбранный президент НОК РК Тимур Аскарович Кулибаев поставил задачу по совершенствованию медицинского обеспечения наших спортсменов. В рамках ее реализации были созданы комплексно-научные группы во всех олимпийских видах спорта.

«Медицинский центр PROSPORT - это наша первая ласточка. Вторая будет в Нур-Султане. Я надеюсь, что через два года мы проведем конференцию еще большим масштабом на базе спортивного центра, который будет построен в нашей столице. В нем обязательно будет место для медицинского центра. На эту конференцию мы пригласили мировых спикеров, чтобы они рассказали нам о главных тенденциях в современной спортивной медицине, пригласили наших коллег, чтобы они поучаствовали в мероприятии. Думаю, этот проект у нас станет ежегодным, традиционным событием, где мы будем докладывать о событиях, которые проходят в НОК или спортивных Федерациях. Давайте вместе сделаем так, чтобы наши спортсмены показывали наилучшие результаты на всех мировых турнирах», - сказал он.

Конференция прошла в формате докладов и специальных мастер-классов. Для большего охвата вопросов и тем современной спортивной медицины событие состояло из трех секционных заседаний: «Спортивная медицина», «Функциональная диагностика, реабилитация и тренировочный процесс», «Спортивная психология».

На конференции также участвовали президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, вице-министр культуры и спорта РК Ельдос Рамазанов.





Кроме того, с докладами выступили представитель Международного Олимпийского Комитета (МОК), заместитель директора департамента реабилитации по клиническим проектам и качеству госпиталя ортопедии и спортивной медицины Aspetara Род Уайтли, который провел мастер-класс, посвящённый реабилитации олимпийцев, председатель экспертной группы Всемирного антидопингового агентства по биологическому паспорту спортсмена, член экспертной группы Всемирного антидопингового агентства доктор Йорк Олаф Шумахер, член медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета, профессор университета Брайтона Янис Питсиладис, профессор Национального университета физического воспитания и спорта Украины Владимир Платонов и другие.

«Я думаю, что подобные конференции бесценны. Очень важно собрать людей со всего мира для обсуждения проблем и развития новых партнерских отношений. Такие мероприятия действительно могут помочь создать такую синергию. Таким образом, мы можем работать вместе и вносить большой вклад в работу на местах. Без подлинного участия промышленности, спонсоров, спортивных федераций и олимпийского движения мы не добьемся необходимого прогресса. Все дело в том, чтобы собрать все эти разные стороны вместе и работать в одном направлении. Что я имею в виду? Это отличные показатели, чистый спорт, инновации, которые могут быть переданы общественности. Мы можем сделать так много, и я надеюсь, что некоторые из этих вещей произойдут здесь, с открытием вашего нового медицинского центра», - озвучил член медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета, профессор университета Брайтона Янис Питсилади.

Добавим, что на конференцию зарегистрировались более 200 человек, среди которых спортивные врачи, представители медицинских университетов, Центра спортивной медицины и реабилитации, диспансеров, тренеры, работники антидопинговой сферы.

Организатором конференции выступил Национальный Олимпийский комитет при поддержке программы «Олимпийская солидарность».