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Международная конференция по развитию устойчивого туризма и сакрального наследия пройдет в Туркестане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Февраля 2020, 19:20
Международная конференция по развитию устойчивого туризма и сакрального наследия пройдет в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Туркестан становится духовной столицей тюркского мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Наша миссия и одна из главных задач заключается в том, чтобы все происходящие процессы вокруг объекта Всемирного наследия - мавзолея Х.А.Яссауи, в том числе организация археологического парка, находящегося в буферной зоне привести согласно международным стандартам и требования ЮНЕСКО. Туристы и паломники должны не только посетить мавзолей, но и увидеть более 2000 лет истории», - говорилось во время встречи группы международных экспертов, сопровождающих деятельность по сохранению памятников Всемирного наследия с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым.

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Кроме того, эксперты еще раз отметили итоги заседания 43-й сессии Комитета ЮНЕСКО прошедшего в прошлом году в Баку. На заседании высоко оценили работу, проделываемую правительством Казахстана, в том числе в вопросах взаимодействия с ЮНЕСКО.

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В ходе встречи также стало известно, что в этом году в Туркестане пройдет Международная конференция по развитию устойчивого туризма и сакрального наследия.

По итогам конференции ожидается принять Декларацию о роли повышения толерантности, взаимопонимания и диалога через развитие устойчивого туризма на объектах сакрального наследия

Цель конференции - стимулирование развитие бизнес-моделей туризма и продвижение значимого вклада паломничества и туризма на объектах сакрального значения, а также создание сети для развития сотрудничества и обмена информацией и передовой практикой в области управления туризмом на объектах сакрального значения с целью обеспечения удовлетворения потребностей паломников, посетителей и местных сообществ.

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Эксперты также отметили, что на сегодня существует большое количество объектов сакрального значения, представляющих различные культуры и традиции по всему миру. Многие из них священны и глубоко укоренены в местных духовных и культурных традициях. Примерно 20 процентов объектов, включенных в Список всемирного наследия, имеют какую-то сакральную или духовную связь и мавзолей Х.А.Яссауи тому не исключение.

В завершении встречи глава региона поблагодарил международных экспертов за проводимую работу, направленную на сохранение памятников Всемирного наследия.

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Туркестанская область   Туризм   ЮНЕСКО  
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