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Международная конференция по досудебному производству проходит в Туркестане

16 Января 2020 13:10
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Международная конференция по досудебному производству проходит в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави по инициативе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области проходит Международная научно-практическая конференция на тему: «Досудебное производство: реалии и пути совершенствования». Организатором конференции выступил акимат Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Основная цель встречи - всестороннее обсуждение актуальных вопросов досудебного производства и правоприменительной практики, изучение международного опыта, а также выработка эффективных подходов и реализации единых процессуальных инициатив.



В мероприятии принимают участие заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Н. Шабдар, заместитель акима Туркестанской области С. Калкаманов, ученые-правоведы из Казахстана, России, Узбекистана, правозащитники, а также ряд специально приглашенных гостей.



На диалоговой площадке международной конференции более 500 служителей закона, в том числе представители уполномоченных органов Турции, России и Узбекистана, а также Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел страны, поделились опытом работы и обменялись мнениями.






Кроме того, в ходе конференции представили фильм «1424», снятый по инициативе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области.

Помимо этого, был определен победитель конкурса среди молодых художников по формированию антикоррупционной культуры.





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Ключевые слова: Туркестанская область, Другие государственные органы,
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