Международная конференция «Модель Назарбаева»: курс на интеграцию тюркского мира» состоится в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – С 26 по 27 ноября 2021 года Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева и Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави организуют в городе Туркестане Международную конференцию «Модель Назарбаева»: курс на интеграцию тюркского мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд Нурсултана Назарбаева.

Мероприятие приурочили ко Дню Первого Президента и 30-летию Независимости Республики Казахстан, а также – празднованию 30-летия МКТУ им. Х. А. Ясави.

Главной темой обсуждения спикеров в течение двух дней станет роль Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в обретении независимости страны, укреплении модели межэтнического и межконфессионального мира и согласия, а также интеграции тюркских народов.

В мероприятии примут участие представители государственных, международных и общественных организаций, историки, политологи, молодые ученые.

Среди тем конференции:

- роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в интеграции тюркского мира;

- актуальное состояние казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия;

- перспективы политического, экономического развития Республики Казахстан;

- повышение статуса Казахстана в Центральной Азии и на международной арене;

- развитие казахстанской экономики, привлечение инвестиций, финансовая стабильность страны;

- информационная безопасность Казахстана в контексте цифровизации;

- культурное многообразие, национальная идентичность и образ нации, и другие.

Работу конференции откроет пленарная сессия «Нурсултан Назарбаев — архитектор Тюркской интеграции», спикерами которой станут: Председатель Конституционного Суда Турецкой Республики Зухту Арслан, Председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами, Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Багдад Амреев, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, ректор МКТУ им. Ясави Жанар Темирбекова.

Модератор сессии – заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, член Венецианской комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов.

Продолжат программу конференции круглые столы «Туркестан — духовная столица тюркского мира» и «Модель Назарбаева»: видение Тюркского мира 2040». На последнем, в том числе, состоится обсуждение результатов VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств от 12 ноября 2021 года.

Также в рамках конференции представители Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева для студентов и молодых ученых проведут семинар по конкурсам и программам Фонда. Участникам семинара подробно расскажут о требованиях и правилах конкурсов на соискание грантов и стипендий, сделают обзор распространенных ошибок при заполнении заявок, дадут рекомендации по оформлению проектов.

Ссылки трансляции конференции:

первый день

- казахский;

- русский;

- турецкий;

второй день

- казахский;

- русский;

- турецкий.