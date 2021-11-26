Международная конференция «Модель Назарбаева»: курс на интеграцию тюркского мира» проходит в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Туркестане начала свою работу Международная конференция «Модель Назарбаева»: курс на интеграцию тюркского мира», организованная Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева и Международным казахско-турецким университетом им. Х. А. Ясави. Двухдневный форум посвящен Дню Первого Президента, 30-летию Независимости Республики Казахстан и 30-летию МКТУ им. Ясави, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд Нурсултана Назарбаева.

Открывая работу конференции, руководитель алматинского представительства Фонда Нурсултана Назарбаева Сергей Тохтаров зачитал приветствие директора Фонда Дариги Назарбаевой: «Казахстан укрепил свои позиции на международной арене, заслуженно получив статус суверенной, безъядерной и миротворческой нации. Сегодня Республика Казахстан является равноправным членом таких международных организаций, как Организация объединенных наций, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, Организация тюркских государств и других. Казахстан не только надежный партнер в политических и экономических отношениях регионального и глобального масштаба, наша республика – важный культурный и интеллектуальный центр Евразии. Мы можем уверенно говорить, что Казахстан за годы независимости под руководством Елбасы создал собственную устойчивую модель развития – «Модель Назарбаева».

Первый день конференции открыла Пленарная сессия «Нурсултан Назарбаев – архитектор тюркской интеграции». Спикеры выступили как в очном формате, так и посредством видеосвязи. Модерировал встречу заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов. Он отметил, что интеграцию тюркского мира, исходя из контекста идей Елбасы, невозможно рассматривать в отрыве от других интеграционных процессов, происходящих в стране и мире. По его мнению, развитие современного государства основывается на принципах партнерства с другими странами, обмене опытом, взаимопомощи в различных сферах.

Важность интеграции для устойчивого роста суверенного государства также подчеркнули председатель Конституционного Суда Турецкой Республики Зухту Арслан, председатель Конституционного Совета Республики Казахстан Кайрат Мами и председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абуллаев.

«Единство тюркского мира должно быть основано на добрососедских взаимоотношениях и базироваться на наших духовных корнях. То есть все мы должны работать над созданием мира, в котором никто не посягает на основные права и свободы, соблюдается верховенство закона, а народ живет в благополучии», – сказал Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев

Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагаметов напомнил, что с момента провозглашения независимости наша страна является активным и уважаемым членом мирового сообщества.

«Произошло это благодаря Первому Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, заложившему основы многовекторной политики Казахстана, направленной на развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами мира. При этом особенно близкие отношения были установлены с братскими тюркскими странами», – добавил выступающий.

Политика Елбасы, ориентированная на интеграцию братских народов, укрепление межэтнического и межконфессионального мира и согласия, стала центральной темой в докладах Генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсена Касеинова, президента Международной тюркской академии Дархана Кыдырали, заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова и ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова Дарии Кожамжаровой.

«Сегодняшняя встреча в священном Туркестане имеет по-настоящему символическое значение. Темой нашего форума является сближение братских народов, поэтому его проведение в духовной столице тюрков – явление знаковое. Интеграция тюркского мира напрямую связана с усилиями каждого из тюркских государств, направленными на укрепление сотрудничества и оказание всесторонней поддержки друг другу. Наша общая задача заключается в том, чтобы все тюркские страны были сильными, развитыми и сплоченными», – резюмировала работу Пленарной сессии ректор МКТУ им. Ясави, кандидат экономических наук, член Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева Жанар Темирбекова.

Напомним, что в рамках конференции также пройдут два круглых стола «Туркестан – духовная столица тюркского мира» и «Модель Назарбаева»: видение Тюркского мира 2040». В ходе заседания второго круглого стола его участники особое внимание уделят обсуждению результатов VIII саммита Совета тюркоязычных государств, прошедшего 12 ноября 2021 г.

Мероприятия конференции транслируются на трех языках на YouTube-канале «Модель Назарбаева`21». Каждый желающий может присоединиться к работе форума по следующим ссылкам:

Первый день:

- казахский;

- русский;

- турецкий.

Второй день:

- казахский;

- русский;

- турецкий.

Ранее сообщалось, что Международная конференция «Модель Назарбаева»: курс на интеграцию тюркского мира» состоится в Туркестане.