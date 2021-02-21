Международная конференция к годовщине депортации чеченцев и ингушей прошла в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня благодарности в г.Кокшетау состоялась Международная конференция, посвященная годовщине депортации чеченцев и ингушей с исторической родины в Казахстан, организованная Акмолинским областным чечено-ингушским обществом «Вайнах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В конференции приняли участие порядка 40 представителей науки, образования, культуры, бизнеса, общественные деятели Республики Казахстан, ближнего и дальнего зарубежья, среди которых академик Национальной Академии наук РК Султан Оздоев, заместитель директора Института прикладных экономических исследований Галымжан Кусмангали, депутат Московской городской думы, доцент МГУ им.М.Ломоносова Магомет Яндиев, доцент КАЗГЮУ им.М.Нарикбаева, кандидат юридических наук Оксана Возняк, члены Асамблеи народа Казахстана Аскер Пириев и Шерзод Пулатов и многие др.

Открывая конференцию, в своем выступлении руководитель Управления внутренней политики региона Алтынай Амренова отметила значимость мероприятия.

«В текущем году мы празднуем 30-летие Независимости Республики Казахстана, под единым шаныраком которого в мире и согласии проживают более 100 этносов и 17 конфессий. Это стало возможным благодаря мудрой и взвешенной политике Первого Президента страны – Елбасы Н.Назарбаева», - подчеркнула руководитель ведомства.

«Казахский народ, жертвуя последним, подвергая себя опасности, оказал неоценимую помощь депортированным народам в самый сложный период их жизни, и сегодня чеченцы и ингуши обрели вторую родину для себя, заняв достойное место в сообществе многонационального Казахстана, а для потомков Казахстан стал первой родиной», - поделился организатор мероприятия Герихан Яндиев.

На протяжении более трех часов участники делились мнениями, выводами, личными воспоминаниями, а также воспоминаниями своих дедушек, бабушек и родителей. Очень много слов благодарности участники озвучили в адрес казахского народа, подчеркнув его уникальность, человечность и многообразие.

Завершая конференцию, участники призвали сохранять и приумножать мир, согласие и дружбу, заложенные предками.