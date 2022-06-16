16 Июня 2022 13:25

Международная коалиция задержала одного из лидеров ИГ

АММАН.КАЗИНФОРМ - Войска международной коалиции под руководством США провели в ночь на четверг спецоперацию в Сирии, в результате которой задержан высокопоставленный лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РК), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление коалиции.

Силы международной коалиции, которые носят название Объединенная совместная оперативная группа-операция «Непоколебимая решимость» (CJTF-OIR), в ночь на 16 июня провели контртеррористическую операцию по захвату высокопоставленного лидера ИГ на севере Сирии, имя которого в заявлении не разглашается.

«Захваченный является опытным производителем бомб и оперативным посредником, который стал одним из высших руководителей сирийского отделения ИГ», - сообщается в заявлении.

Между тем, по сообщениям The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных, задержанным является Хани Ахмед аль-Курди который ранее был изготовителем бомб и посредником, а впоследствии стал одним из высокопоставленных лидеров ИГ в Сирии.

«Эта операция на северо-востоке Сирии демонстрирует нашу приверженность безопасности региона и окончательному разгрому ИГИЛ», — отметил в кратком обращении глава Центрального командования США генерал армии Эрик Курилла.

Коалиция заявила об успехе операции, по результатам которой никто не пострадал, включая мирных жителей. Также удалось избежать ущерба самим силам коалиции, в том числе самолетам и другому имуществу.

Миссия была тщательно спланирована, чтобы свести к минимуму риск сопутствующего ущерба или вреда гражданскому населению.

Эти заявления прозвучали после появления сообщений о том, что между поддерживаемыми Турцией повстанцами и войсками коалиции произошли столкновения, передает AlArabiya.

«Силы коалиции будут продолжать охотиться на остатки ИГ, где бы они ни скрывались, чтобы обеспечить свое окончательное поражение», — заявило руководство коалиции.

Ранее в этом году президент США Джо Байден объявил о проведении спецоперации американскими войсками по уничтожению лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Хотя США объявили о завершении борьбы с «Исламским государством» в 2019 году, когда так называемый халифат был побежден, остатки группировки продолжают действовать в Ираке, Сирии и других местах, в основном нанося удары по сельским районам.

Представители американской разведки предупредили, что ИГ и другие террористические группировки, такие как «Аль-Каида», стремятся перегруппироваться и атаковать западные цели. Эта угроза усилилась после вывода войск США из Афганистана прошлым летом.