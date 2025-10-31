Международная фотовыставка «По следам столетий: образ истории Казахстана» открылась в Бишкеке

Организаторами выступили Комитет по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Центральный государственный музей Республики Казахстан, Национальный исторический музей Кыргызской Республики, Посольство РК в Кыргызстане.

Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

Как отметила научный сотрудник Центрального государственного музея РК Назгуль Асылбекова, экспозиция знакомит бишкекскую публику с историей казахского народа. На ней представлены интересные фотоматериалы о выдающихся личностях Казахстана, таких как Шокан Уалиханов, Ахмет Байтурсынов, Каныш Сатпаев, Амре Кашаубаев, Дина Нурпеисова, Куляш Байсеитова. Через серию фотографий показан традиционный уклад жизни и культура казахского народа.

— Выставкой хочется еще раз продемонстрировать нынешнему поколению дружбу двух братских народов, у которых схожи язык, культура, история и традиции. Особое место в экспозиции занимают точные копии музыкальных инструментов, принадлежавших выдающимся деятелям казахской культуры — Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Дины Нурпейисовой, Кенена Әзірбаева. Это специальный проект нашего музея, благодаря которому у всех посетителей есть замечательная возможность соприкоснуться с наследием казахского народа, почувствовать историю, потрогать и поиграть на музыкальных инструментах, — рассказала она.

Директор Национального исторического музея Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова поделилась мнением о важности проводимого культурного мероприятия.

— Сегодня в нашем музее открывается фотовыставка, основанная на уникальных фотоматериалах из фондов Центрального государственного музея РК, которая рассказывает о богатой многовековой истории казахского народа, от кочевых традиций до становления культурных достижений XX века. Каждая фотография отражает живую память о духе, мудрости и созидательной силе казахов. Примечательно, что такое культурное событие совпало с «Месяцем открытых дверей» нашего музея. Ежедневно нас посещают от 10 до 17 тысяч гостей. Думаю, что наши посетители получат большое удовольствие от знакомства с историко-культурным наследием братского народа, — сказала директор музея.

На церемонии открытия выставки гостям было представлено традиционное исполнительское искусство «ортеке» — особый обряд исполнения мелодии на домбре, под звуки которой деревянная фигурка горного козла оживает в танце. В 2022 году «ортеке» был внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.