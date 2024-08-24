Международная фотовыставка «Дух кочевников: безграничные горизонты» открылась в Астане

В преддверии Всемирных игр кочевников в Астане открылась фотовыставка «Дух Кочевников: Безграничные Горизонты». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

На выставке представлены уникальные кадры казахстанцев Анзора Гасаева и Александра Кузнецова, а также британца Конора МакНила и венгерца Шандора Карачоня.

Фото: Минкультуры и информации

Участие в открытии выставки приняли дипломаты, инфлюенсеры и ценители искусства. В основе экспозиции — величественные пейзажи и портреты, которые погружают в мир номадов, а также захватывающие фотографии из других уголков мира. На выставке гости также смогут увидеть инновационный экопроект казахской юрты и уникальные изделия из войлока и шерсти, сделанные путем смешения традиционных и современных технологий.

Выставка «Дух кочевников: безграничные горизонты» проходит по адресу: улица Сыганак, 60/5. Она открыта до 17 сентября.

Фото: Минкультуры и информации

Фото: Минкультуры и информации

Напомним, торжественная церемония открытия спортивного мероприятия запланирована на 8 сентября на стадионе «Астана Арена». Игры пройдут на территории 6 столичных объектов: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», комплекс «Думан».

В рамках крупнейших в мире соревнований по национальным видам спорта, столица Казахстана готовится принять около 100 тысяч туристов из регионов страны и мира.

В городе ведутся работы по ремонту дорог и спортивных объектов.

Ранее сообщалось, что общая сумма призовых на V Всемирных играх кочевников составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта они будут индивидуальными. В командных видах — это, прежде всего, кокпар и кок-бору. Команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место — 6 млн тенге, бронзовый призер — 4 млн тенге.

Национальную сборную будут представлять 200 спортсменов.