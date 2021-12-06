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Между Туркестаном и Вильнюсом могут запустить авиарейсы

6 Декабря 2021 16:44
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Между Туркестаном и Вильнюсом могут запустить авиарейсы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С рабочим визитом Туркестан посетил главный консул Литовской Республики Гвидас Керушаускас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

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С послом из Прибалтики заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов провел встречу и подробно обсудил двусторонние контакты. Он рассказал, что в июне 2018 года Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева была создана Туркестанская область, город Туркестан стал областным центром, более трех лет город обновлялся. Туркестан признан духовной столицей тюркского мира.

«С 2018 года в Туркестанскую область поступило инвестиций в размере 3,5 млрд долларов США. В регионе есть возможность реализовать совместные проекты с участием предприятий Литвы и Казахстана. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере туризма. Ожидается, что в ближайшее время число туристов достигнет пяти миллионов человек. Поэтому предлагаем открыть авиарейсы между городами Туркестан и Вильнюс и разработать специальные турпакеты. Мы в целом приглашаем литовских предпринимателей в Туркестан. Готовы обсудить проекты», - предложил заместитель акима области, предварительно проведя форум или встречу предпринимателей через онлайн-связь.

Посол Литвы проинформировал предпринимателей своей страны о поддержке инвесторов в регионе, отметив позитивные изменения в Туркестане, а также отметил, что работа по укреплению партнерства будет продолжена.



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#Туркестанская область   #Акимат   #Транспорт   #Латвия  
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