Между Китаем, Россией и США: как Казахстан выстраивает многовекторную стратегию

Геополитическая специфика для Казахстана

К числу ведущих мировых держав можно добавить еще ряд стран в регионе и по соседству c ним, значение которых заметно возросло в последние десятилетия — это Европейский союз, Индия, Турция, Иран, Пакистан, страны Персидского залива. В отношении этих стран в какой-то мере можно сказать, что их привлекает продолжающаяся конкуренция между тремя главными игроками в центре Евразии. Ведь здесь расположен один из «нервных» центров глобальной системы международных отношений: в наборе три великие державы и целый ряд влиятельных региональных государств.

Это создает определенную специфику для Казахстана, впрочем, и для других государств Центральной Азии. Они должны учитывать интересы многих игроков при том, что между ними могут быть противоречия по самым разным вопросам, причем не всегда имеющим отношение к нашему региону.

Здесь достаточно упомянуть нынешние непростые отношения между Россией и США, а также торговые споры между Пекином и Вашингтоном. С учетом того, что все они играют огромную роль на глобальном уровне, это означает некоторый риск для региона Центральной Азии. Потому что в случае неблагоприятного развития ситуации противоречия между великими державами теоретически могут обостряться и в нашем направлении.

Необходимость активной многовекторной политики

Собственно, для того, чтобы не быть втянутыми в противоречия на глобальном уровне, как раз и необходима активная многовекторная политика государств региона. В первую очередь, конечно, это касается Казахстана с его центральным местоположением. В первую очередь для того, чтобы не давать повода великим державам думать о том, что кто-то из них может получить здесь некое преимущество. Потому что тогда это станет причиной для появления беспокойства и даже активизации борьбы за свои интересы. Самый типичный пример - ситуация в Молдове, где внешняя политика прямо влияет на выборный процесс.

В нашем случае важно, чтобы мы всегда были субъектом внешней политики, а не объектом, за который идет борьба интересов. Потому что с субъектом договариваются, а за объект ведут борьбу. В регионе Центральной Азии Казахстан всегда придерживался курса на многовекторность, не делая резких внешнеполитических маневров. В то время как некоторые наши соседи по региону были вынуждены учитывать сложную международную конъюнктуру, особенно в 1990-ые и 2000-ые годы.

В то же время многовекторная политика должна быть максимально активной с тем, чтобы иметь понимание возможных вариантов развития ситуации в регионе и предлагать международному сообществу свою повестку дня. Это нужно одновременно и со стратегической точки зрения в вопросах собственного развития, и с тактической позиции – маневрирования между интересами великих держав. Все это имеет большое значение, в том числе потому, что программы развития позволяют вести диалог на самом высоком уровне и вовлекать в них многих участников, включая и сами великие державы.

Фото: Pixabay

Взаимная зависимость малых и крупных держав

Когда ты выдвигаешь программы развития, которые выходят за пределы одной страны или даже группы стран, то речь идет о вопросах, имеющих отношение к глобальной проблематике. При том, что их предлагает и продвигает сравнительно небольшая, но стратегически важная страна, например, такая как Казахстан. Следовательно, великие державы не могут отказаться от участия в таких программах, потому что не знают, как поступят их конкуренты за влияние в этом регионе. Это взаимная зависимость небольших стран и великих держав.

Здесь стоит упомянуть, в чем была суть противоречий между тремя великими державами в Центральной Азии сразу после образования СССР. Распад СССР оставил геополитический вакуум в связи с уходом России. В начале 1990-х годов ее новые власти следовали логике демократических лидеров времен либерализации позднего СССР и стремились избавиться от обременений, связанных с азиатскими республиками. В этой ситуации вакуум во многом заполнили США, которые поддерживали развитие стран региона, в том числе через международные финансовые организации.

В свою очередь Китай как раз находился в начале реформ, которые сделали его второй экономикой в мире. Но он не мог игнорировать новые возможности в регионе Центральной Азии, но также и новые риски на западном для себя направлении, такие как процессы в Афганистане в 1990-х годах. Китай придерживался осторожной политики, но был последователен в том, что касалось вопросов безопасности. В результате это привело к возникновению Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Конкуренция за транспортные коридоры

В результате тонкой и очень сложной борьбы интересов, которые в самом начале 1990-х годов казались неочевидными, возникло главное направление конкуренции между великими державами. Оно было связано с транспортными коридорами. При этом США с начала 1990-х стремились открыть новые коридоры с тем, чтобы они проходили не только через территорию России. В этом смысле главной точкой был Кавказ, здесь появилось много разных проектов – от Баку-Джейхана до ТРАСЕКА. Идея заключалась в том, чтобы у стран региона, изолированных в центре континента, было больше возможностей и меньше зависимости.

Вокруг вопроса транспортных коридоров было «сломано много копий», особенно в 1990-х и в 2000-х годах. Но в итоге идея максимального открытия региона Центральной Азии получила поддержку всех великих держав и крупных региональных государств. Особенно большой импульс был связан с активизацией Китая в рамках проекта «Один пояс - один путь» с начала 2010 года. В 2020-х годах это получило развитие в реализации концепции «Среднего коридора». После 2022 года Россия стала стремиться к развитию по линии Север-Юг.

Фото: Midjourney

Роль Казахстана в развитии континентальной торговли

При этом Казахстан всегда выступал за развитие внутриконтинентальной торговли. Это вполне отвечало интересам страны, расположенной в центре континента, вдали от морских торговых путей. Соответственно, реализация любых проектов через Казахстан, привела бы к тому, что он оказался бы на перекрестке торговых путей. Собственно, проекты транспортных коридоров — это своего рода базис для многовекторной политики. Одновременно это фактор стабилизации в регионе, потому что торговать всегда выгоднее для всех участников процесса.

В связи с этим любые конфликты интересов, тем более между великими державами, не отвечают интересам самого Казахстана и других стран Центральной Азии. Их совместная позиция по этому вопросу служит достаточным основанием для великих и региональных держав не беспокоиться о перспективах конкуренции между ними. Они знают, что многовекторная политика стран региона не предоставит для этого повода. Поэтому можно конкурировать проектами.

В этом смысле страны Центральной Азии как раз поддерживают многовекторную политику своими проектами. Например, Казахстан реализует много проектов одновременно на всех направлениях. Это и те, которые были подписаны во время недавнего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон, и более ранние проекты, например, строительство АЭС. Одну станцию будет строить Россия, две другие - Китай. Но и, конечно, проекты с Китаем в развитии Среднего коридора.

Конкуренция проектами - новая форма взаимодействия великих держав

Так что новая геополитическая реальность, при всей ее сложности, вовсе не сокращает пространство для маневра стран Центральной Азии в рамках их многовекторной политики на фоне кризисов последнего времени. Хотя такие идеи периодически возникали в последние годы. Многие тогда говорили, что странам региона надо будет определяться в своей ориентации. Но это оказалось неверным подходом.

Напротив, пространство для маневра увеличилось, и в этом большая заслуга самих стран региона Центральной Азии, которые смогли консолидировать свои усилия и, что характерно, выделить из своей группы условных фронтменов в лице Казахстана и Узбекистана. В первую очередь, конечно, Казахстана, который имеет серьезный опыт игры на поле международной политики, как благодаря постоянным усилиям последних 30 лет, так и персональным опытом Президента Токаева, который работал заместителем генерального секретаря ООН.

Здесь важно, что и великим державам такой формат удобен. Они теперь конкурируют проектами развития, что в корне меняет ситуацию в геополитическом противостоянии. В очередной раз можно вспомнить популярную в английской литературе интерпретацию китайского языка, где слово кризис состоит из двух иероглифов – «опасность» и «возможность». Хотя есть мнение, что второй иероглиф означает не возможность, а «достижение критической точки». Но все-таки первый вариант выглядит более философским, даже если это не так.