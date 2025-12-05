Между Китаем и Аргентиной появился первый прямой рейс

В четверг днем в международный аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе прибыл самолет China Eastern Airlines рейса MU745, тем самым обозначив запуск нового сообщения.

Воздушное судно вылетело из шанхайского аэропорта Пудун в 02:19 по пекинскому времени, сделало двухчасовую техническую остановку в Окленде (Новая Зеландия) и спустя примерно 25 часов 30 минут достигло аргентинской столицы.

Маршрут длиной более 20 тыс. километров стал самым протяженным прямым рейсом в мире.

China Eastern Airlines будет выполнять два рейса в неделю: вылеты из Шанхая по понедельникам и четвергам, обратные рейсы из Буэнос-Айреса — по вторникам и пятницам.