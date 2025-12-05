РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:54, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Между Китаем и Аргентиной появился первый прямой рейс

    Первый прямой авиамаршрут между Китаем и Аргентиной официально открыт, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Pexels

    В четверг днем в международный аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе прибыл самолет China Eastern Airlines рейса MU745, тем самым обозначив запуск нового сообщения.

    Воздушное судно вылетело из шанхайского аэропорта Пудун в 02:19 по пекинскому времени, сделало двухчасовую техническую остановку в Окленде (Новая Зеландия) и спустя примерно 25 часов 30 минут достигло аргентинской столицы.

    Маршрут длиной более 20 тыс. километров стал самым протяженным прямым рейсом в мире.

    China Eastern Airlines будет выполнять два рейса в неделю: вылеты из Шанхая по понедельникам и четвергам, обратные рейсы из Буэнос-Айреса — по вторникам и пятницам.

    Теги:
    Аргентина Китай
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
