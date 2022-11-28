Между Казахстаном и Россией достигнут высокий уровень сотрудничества - Касым-Жомарт Токаев

28 Ноября 2022, 16:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь я хотел бы выразить признательность Президенту РФ и всем российским коллегам за высокий уровень организации данного мероприятия. И сама тема форума имеет особое значение в нынешних условиях кризиса в международной торговле и геополитической неопределенности. Действительно, снятие всех ограничений и создание взаимовыгодных условий в торговле, безусловно, является ключом к качественному экономическому росту наших стран. Поэтому наша сегодняшняя встреча имеет особое значение», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ссылаясь на данные Всемирной торговой организации, Президент отметил, что самые развитые страны мира, стоявшие у истоков либеральных торговых договоренностей, в последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений.

«К примеру, страны G20 с мая по октябрь текущего года ввели 47 ограничительных мер на товары, объем торговли которыми не превышают 160 млрд долларов. Речь идет о постоянно возникающих запретах на экспорт, дополнительных лицензионных требованиях, квотах и пошлинах», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

«На этом фоне сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отличается от глобальных тенденций. В прошлом месяце мы отметили знаменательную для наших стран дату 30-летию установления дипломатических отношений. За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный, конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества», - подчеркнул Президент РК.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию.

Президенты двух стран принимают участие в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.