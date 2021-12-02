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Между Казахстаном и Кувейтом открылось прямое авиасообщение

2 Декабря 2021 22:00
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Между Казахстаном и Кувейтом открылось прямое авиасообщение

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ – В среду, 1 декабря, в международном аэропорту Кувейта состоялась торжественная церемония открытия нового авианаправления между Казахстаном и Кувейтом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Кувейте Азамат Бердыбай, руководство службы гражданской авиации Кувейта, представители кувейтской авиакомпании Jazeera Airways, а также администрация аэропорта Эль-Кувейта.

«Новое авианаправление будет способствовать укреплению и развитию экономических, торговых и политических отношений между нашими странами», - заявил посол А.Бердыбай в своей приветственной речи.

Регулярные рейсы по новому маршруту начала выполнять кувейтская авиакомпания Jazeera Airways, бюджетный перевозчик в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Рейсы из Кувейта будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320 и A320neos. Один из таких авиалайнеров с пассажирами на борту приземлился в ночь на 2 декабря в аэропорту Алматы.

Как ранее сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Так, пассажиры должны постоянно носить маску во время перелетов.

Кроме того, прибывая в Кувейт, пассажирам необходимо предъявить справку о вакцинации и сертификат ПЦР-теста, выданный в течение 72 часов с момента полета. Пассажиры также должны убедиться, что они соблюдают иммиграционные условия для въезда в Кувейт.

«Наша авиакомпания гордится тем, что вносит вклад в поощрение и развитие новых торговых отношений между Казахстаном и Кувейтом, предоставляя нашим пассажирам, ищущим новых впечатлений, больше возможностей для ознакомления, например с городом Алматы и остальным Казахстаном, а также позволяя представителям бизнеса легко перемещаться между обеими странами», - сообщил генеральный директор авиакомпании Рохит Рамачандран.




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#МИД РК   #Алматы   #Туризм   #Транспорт  
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Автор:

Арсен Утешев

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