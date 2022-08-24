Между азербайджанским и казахским народами многовековая история –директор КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Историческим назвал визит Главы нашего государства в Азербайджан директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Без всякого преувеличения, это исторический визит, так как это первый визит нашего Президента в Баку. Но дело не только в этом, дело в том, что уже много лет говорится, что еще не в полной мере использован потенциал торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами. В прошлом году товарооборот был всего лишь на уровне 330 млн долларов США - это не соответствует уровню стратегического партнерства между нашими странами, соседскими странами. Поэтому у нас большой потенциал развития отношений и очень много сфер, где надо что-то делать», - сказал Еркин Тукумов в телефонной беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

Эксперт также назвал сферы, в которых можно было бы наладить взаимовыгодное сотрудничество.

«То есть, это и туризм, и торговля, и транспортные коридоры, и развитие коммуникаций между двумя странами, я имеют ввиду транспортные коммуникации. На сегодня нет туристических паромов, нет достаточного количества авиарейсов. В Казахстане живет достаточно большая диаспора азербайджанцев - около 100 тыс. человек. У нас есть много желающих посетить Азербайджан», - отметил Еркин Тукумов.

Он также заявил, что мы очень мало друг о друге знаем в культурном и историческом плане.

«У нас же отношения возникли не только 30 лет назад, между двумя братскими тюркскими народами. Это история ведь многовековая. То есть, надо изучать историю, создавать совместные фильмы, туристические маршруты, большие торговые дома. То, что сегодня в ходе визита подписали большое количество соглашений и меморандумов, я думаю, что это хорошее начало, чтобы этот процесс сдвинуть с места. Ну и, конечно же, никто не отменял личные отношения двух президентов. Они оба являются выпускниками МГИМО, и, я думаю, у них наладился хороший личный диалог, а это много значит. Ну и наш жест очень красивый и практический – строительство Центра развития в Физули. Это еще раз не просто на словах, а на деле подтверждает нашу позицию», - резюмировал Еркин Тукумов.

Фото: kisi.kz