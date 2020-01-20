Мейржан Мырзалиев: прошедший год завершен плодотворно

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев, на пресс –конференции в РСК озвучил итоги работы в регионе в 2019 году в сферах предпринимательства, инвестиций и экспорта, туризма и охраны природы, передает МИА «Казинформ».

Мейржан Иябаевич отметил, что в прошлом году была проделана плодотворная работа. Например, в Туркестанской области в ушедшем году объем промышленного производства составил 500 миллиардов тенге, из них 245 млрд тенге относится к обрабатывающей промышленности. Среди них такие направления как: пищевая, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтическое производство и другие неметаллические минеральные продукты.

Также было отмечено, что темпы роста инвестиций в регионе выросли с 14 на 2 место по республике.

«Объем инвестиций в перерабатывающую промышленность в 2019 году составил 20,8 млрд тенге. Впервые сформирован перечень инвестиционных проектов Туркестанской области на 2019-2024 годы. В него вошли 374 проекта на общую сумму 3,4 трлн тенге, 50 из них были успешно реализованы», - сказал заместитель акима области.





Наряду с этим, в Туркестанской области действуют 141992 субъекта малого и среднего предпринимательства, и регион занимает второе место в стране по количеству функционирующих объектов, отметил Мейыржан Иябайулы. Было сказано не только об успешных экономических показателях, но и достижениях в сфере туризма.

«В целом число посетителей мавзолея Х.А. Яссауи в прошлом году составило 1,5 миллиона человек. К 2025 году планируется увеличить этот показатель до 5 миллионов. Это свидетельствует о высоком потенциале города Туркестана, включая исторический, культурный и молитвенный туризм. Надеюсь, к 2025 году численность желающих посетить исторический объект тюркоязычных народов, намного увеличится», - подчеркнул Мейыржан Мырзалиев.





Стоит отметить, в целом по области функционируют 168 гостиниц, 51 курорт и 60 баз отдыха. На территории региона разработано 57 туристических маршрутов по экологическому, историческому и познавательному туризму. В настоящее время в гостиницах Туркестана ведется капитальный ремонт в соответствии с международными требованиями.

По словам заместителя акима области, на сегодня в Туркестане ведется строительство «Визит-центра», который полностью будет предоставлять различную информацию, так же зданий « Национального центра традиционных ремесел на Великом Шелковом пути», Международного аэропорта, «Музея Х.А Яссауи» и многих других объектов. Уже в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию следующие здания: «Музей Х.А. Яссауи», центр «Великая степь», конгресс-холл, драматический театр, аэропорт, городской парк развлечений.

В свою очередь, акимат области ставит задачу сохранить исторический облик священного города при столь масштабном строительстве.







